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14/12/2023

【FOCUS】鮑公送減息聖誕大禮，利多或利空視乎一指標

#鮑威爾 #減息 #耶倫
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　　聯儲2023年最後一次議息，主席鮑威爾除去「鷹式」面具，披上聖誕老人紅袍，為華爾街送上大禮－－首次站上37000點的道指，跌穿4%的十年期美債孳息，回落至大流行以來最低的恐慌指數，附贈膝跳反射的日圓、黃金、離岸人幣……現在的問題是，2024年減息無懸念的聯儲，會否在對抗通脹的「最後一里路」翻車？

 

聯儲議息，耶倫發功

 

　　一個多月前的11月議息，鮑威爾於記者會稱，「未考慮關於減息的問題」；12天前，他出席學術論壇時再稱，「猜測政策何時放鬆為時過早」；隔夜，他最新稱，「何時開始適當減少政策限制的問題，開始進入視野中，並成為今次議息的討論話題。」

 

鮑威爾最新稱，「何時開始適當減少政策限制的問題，開始進入視野中。」

 

　　何解誓要「沃克爾2.0」上身的鮑公突然「裝也不裝」？對沖基金巨頭Otavio（Tavi）Costa或一語道出玄機，他將聯儲今次議息稱作「可能是我職業生涯所見最受政治影響的會議」。

 

　　看看鮑公的前任、現職財長的耶倫，在聯儲議息首日（12日）及次日（13日），連續接受美媒專訪，強調通脹「正顯著下降（meaningfully coming dow）」，經濟「正走向軟著陸」，利率放鬆應「自然而然（in a way natural）」。她更罕有指，有關「衰退不可避免」的預測沒有堅實的知識基礎，亦沒有任何充分理由認為「（降低通脹）最後一里路會特別困難」。

 

買入或賣出還看衰退

 

　　此是否是向鮑公施壓「切勿搞砸」見仁見智，但單是耶倫手中財政部11月「帳單」上，淨利息支出720億美元，超過國防開支的700億美元，當月財赤按年飆升26%至3140億美元，減息已愈加顯得刻不容緩。

 

　　儘管鮑公堅稱，「我們不考慮政治」，但最新點陣圖顯示，預期2024年不減息的委員從9月的4人減半至2人，預期減息三次、減息四次的委員，分別從9月的3人、2人翻倍至6人、4人；按中位數計，聯儲最新預期明年減息三次至4.625%。相比之下，期貨市場押注聯邦基金利率明年底低見3.76%，3月啟動減息的概率高達近八成。

 

　　預期更大幅度的利率削減，推動美國股債狂歡，新興市場貨幣、黃金齊反彈。減息到底是買入信號還是賣出信號？關鍵在於經濟會否進入衰退。回想2007年9月，聯儲首次減息，其後2008年2月時任聯儲主席伯南克信誓旦旦「不會衰退」，惟同年12月美國進入衰退，美股的故事人人皆知。再回看2019年8月，聯儲首次減息，經濟成功避過衰退，美股展開狂牛行情。

 

　　眼見千呼萬喚的「FED Pivot」終於正式官宣啟動，鮑威爾的運氣將如何？

 

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