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03/01/2024

【FOCUS】蜜雪冰城申港上市，商業模式進化不止

#蜜雪冰城
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　　上月登陸旺角的「平價現製飲品之王」蜜雪冰城，周一（2日）向港交所遞交招股書，呈現一個以「平」打遍天下的故事－－主打單價2-8元人民幣，逾3.2萬間內地分店，首三季累計賣出54億杯天量。不過，故事最引人入勝處在於，57%的門店位於三線及以下城市，98%的收入來自向加盟商銷售食材和設備。

 

自建供應鏈，平字打天下

 

　　4元的冰鮮檸檬水，6元的珍珠奶茶，7元的滿杯百香果，僅首三季，蜜雪冰城各賣出9.13億、3.26億、2.6億杯；飲品總出杯量高達54億杯，超過行業排名第二至第五33億杯的總和，終端銷售額346億元。蜜雪效應之下，有「新式茶飲第一股」之稱的奈雪，客單價從2019年的43元以上拾級而下，直落最新32元左右。

 

蜜雪冰城去年首9月內地飲品總出杯量高達54億杯。

 

　　頭頂中國「最大的現製茶飲品牌」光環，主打「下沉策略」可謂功不可沒；在內地逾3.2萬間門店中，近57%位於三線及以下城市。而在擁有最多（逾2300間）海外門店的印尼，從雅加達郊區的大學校園，到鄉村塵土飛揚的窄巷，總能看到鮮紅色的蜜雪冰城招牌。對蜜雪冰城的粉絲而言，精緻、時尚不再重要，便宜、豐富才是王道。

 

　　何解價錢可以如此便宜？不同於喜茶、奈雪、茶百道等向外大量採購食材，蜜雪冰城擁有行業內最大的端到端供應鏈體系，其中核心飲品食材的自產比例達100%。以其爆款冰鮮檸檬水的核心原料檸檬為例，其在國內檸檬的主要產地四川安岳，從事收儲、運營、初加工，去年首9個月採購高達4.4萬噸。

 

關店數急升，一人店興起

 

　　而公司的生財之道並非「To B」而是「To C」，據招股書披露，98%的收入來自向加盟商銷售糖漿、奶粉、果肉、杯子、飲管、冰箱、咖啡機等食材、設備。即使是印尼的門店，亦是約90%的原料由自中國進口。

 

麒麟大口茶去年異軍突起，標榜一人、一店、一茶。

 

　　不過，相比蜜雪冰城最新29.7%的毛利率，真正賣飲品的加盟門店毛利率卻是謎，據內媒報道，有的縣城門店一天營業額只有一兩千元，扣除房租人力水電，相當於白費力氣。而此從公司去年首9月加盟商自行關閉的門店數量按年急升逾倍至於403間或可見一斑。當蜜雪冰城的營收主要來自向加盟商供應食材，一旦加盟店急劇擴張模式難以為繼，將衝擊公司前景。

 

　　值得一提的是，主打「一生只做一杯茶」極緻單品的麒麟大口茶去年異軍突起，儘管目前主要布局昆明而分店數剛剛過百，但近半主打「一人店」模式，換言之單店的效率、毛利都望大增。此會否攤薄蜜雪冰城未來的加盟潛力？唯一的答案是，商業模式進化永不停止。

 

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