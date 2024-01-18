  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

18/01/2024

【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定

#零售 #降息 #財富效應
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　當「消費心理疤痕」困擾東方，太平洋對岸的西方卻在假裝「明天永不到來」。美國商務部周三（18日）公布，12月零售銷售按月增0.6%（預期：0.4%），錄三個月最高；亞特蘭大聯儲同日上調第四季GDP增長預測至2.4%，料消費支出貢獻其中1.9個百分點。到底是誰在加持源源不盡的強大購買力？

 

財富效應、薪資、借貸加持

 

　　感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。單看12月，飯店酒吧、電子產品、個人護理、汽車的銷售額，按年齊升逾10%，所有類別中僅家具/家居裝修、加油站的銷售額錄按年下跌。

 

感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。


　　錢從何來？首先是財富及漲工資效應。聯儲及財政部去年底發布三年一度的「消費者財務調查」顯示，美國人的財富較大流行前大幅增加，家庭財富中位數三年間增加近5.2萬美元，擁有債券的中產家庭的財富中位數更增加7萬美元。大流行亦令藍領工作供不應求，以髮型師、水喉匠、汽車修理工為例，最新薪資中位數分別達3.4萬、8.3萬、5.2萬美元，按年漲幅高逾兩成。

 

　　其次是信用卡簽賬及「先買後付」興起。截至11月底，美國消費者信貸餘額正式突破5萬億美元大關，超過45%的美國家庭擁有未償信用卡債務，拖欠率已達到2012年以來最高。另有數據顯示，四分一消費者使用「先買後付」方式消費，僅黑色星期五期間，就有逾7%的線上銷售以此計劃支付。

 

特朗普預告當選後再加關稅

 

　　薪資、借貸、財富效應加持的火爆消費能否持續？答案見仁見智，但唯一可以肯定的是，貢獻美國經濟逾七成的消費持續不衰，並非經濟軟著陸的百分百保證，因聯儲此前4次啟動減息前的半年間，零售銷售無不是強勁增長。

 

特朗普橫掃共和黨愛荷華州初選，揚言若當選將對進口商品徵收新關稅


　　消費極具韌性，打亂市場對聯儲降息的預期，而通脹前景卻面臨另一關鍵不確定性－－特朗普捲土重來。在造勢大會上猛烈指摘拜登高通脹的他承諾，一旦當選將對國家經濟進行徹底改革，包括對進口商品徵收新關稅，以及大規模驅逐非法勞工，此兩項被視作將觸發通脹再次升溫。此外，過往共和黨總統當選，美元走勢往往由升轉跌，僅特朗普、小布殊任內就貶值逾9%、28%。

 

　　另一不詳之兆是，拜登2020年輕微優勢勝出的賓夕法尼亞、北卡羅來納等7大搖擺州，最新民調都顯示其優勢日漸微弱。而為了應對高房租，傳統藍州加州、紐約州去年分別流失18.7萬、30萬人口，而德克薩斯、佛羅里達等傳統紅州則錄人口淨流入，倘若此趨勢持續，預計到2030年，加州、德州將分別減少和增加4個眾議院席位。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#零售 #降息 #財富效應

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk