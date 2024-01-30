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30/01/2024

【FOCUS】腦機接口成真，AI現下一風口

#超級人工智能 #腦機接口 #AI #BCI #Neuralink
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　　當人類自詡智慧遠勝「自然界最聰明」的黑猩猩，若干年後，超級人工智能（Artificial superintelligence，ASI）會否以同樣的視角俯視地球上的這群碳基生物？？隨著億萬富翁馬斯克　（Elon Musk）最新稱，旗下神經科技新創公司Neuralink，成功為首位人類患者的大腦植入晶片，或意味BCI（腦機介面）技術取得重大進展，有望推動現時方興未艾的AGI（通用人工智能），向更高層次的ASI蛻變。

 

富豪爭相押注神經科學

 

　　哆啦A夢的「記憶麵包」注定只是童話，但「晶片入腦」卻有望在可見將來成為普及。2016年由馬斯克創立的NeuraLink，標榜以通用腦機界面，幫助諸如四肢癱瘓病人恢復自主權，並釋放人類未來潛力。具體而言，手術機器人用細過頭髮尺寸的「針」，將寬度小至4微米的「線」狀電極植入頭骨，記錄人腦神經活動，並通過晶片處理神經訊號，再無線傳輸至應用程式來控制智能手機或電腦。

 

NeuraLink的手術機器人，能將「線」狀電極植入頭骨。

 

　　此項臨床研究去年5月獲得FDA（美國食品和藥物管理局）批准，並於周日（28日）完成首次入侵式人腦植入手術。緊隨其後的是成立於2015年的神經科技新創公司Paradromics，同樣採用入侵式人腦手術植入微型電極，雖然暫未獲得FDA批准，但就預計將於今年上半年開展人體實驗。

 

　　另一競爭者則是獲億萬富翁蓋茨、貝佐斯支持的Synchron，跟上述兩間公司「入腦」不同，其早在2019年就通過在血管內插入配有微型感測器的「支架」，並成功實現將患者的神經訊號數據轉換為文字或合成語言。

 

憧憬ASI誕新生命形式

 

　　連通大腦與機器界面成為可行，將為嚴重癱瘓、肌肉萎縮、認知障礙、抑鬱症、帕金森症等患者，提供新的與外界溝通途徑和神經刺激療法。受消息刺激，三博腦科、創新醫療、東方中科等A股腦機接口概念股逆市大漲。

 

ASI的發展可能導致新的生命形式和智慧之光。

 

　　醫療應用之外，在人工智能的「有效加速主義（e／acc）」者看來，腦機接口將令AGI進化至ASI成為可能。有效加速主義者認為，技術與創新應該愈快愈好，因社會問題可以純粹通過技術進步來解決，而ASI的發展正正是宇宙進化中自然而有益的一步，並可能導致新的生命形式和智慧之光。而相比能夠自我學習並執行與人類一樣廣泛任務的AGI，ASI被稱作將在幾乎所有領域大大超過人類認知表現的任何智力。

 

　　聽起來異想天開？無論如何，繼AGI、機器學習等之後，腦機界面、神經技術及相關的生物醫學、材料科學、微電子學等勢成下一個風口，預計BCI市場規模到2030年將達百億美元級。

 

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