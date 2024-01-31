【FOCUS】PMI顯小企業困境，當局預告精準幫扶

春節趕工效應及三大行業加持，中國1月官方製造業PMI結束三個月下行，小幅回升至49.2；逆勢而行的是小型企業PMI，續跌至47.2的7個月最低。國家市場監管總局周三（31日）就「激發經營主體活力」召開記者會指，個體工商戶是產業鏈和消費鏈的「毛細血管」，下一步將全面推進分型分類精準幫扶。

經濟放緩，考驗社會資源有效分配

去年成功保5的中國經濟，進入2024年，就被反彈乏力的A股、港股籠罩於陰霾之下，不過IMF季度《世界經濟展望》報告，就最新上調全年增長預測由4.2%至4.6%。無論最終GDP是落於4.6%、5%、5.2%，零點幾個百分點不過是數字分別，今年更重要的問題無疑是，如何在經濟放緩、財政緊絀的大背景下，妥善有效分配社會資源？

國家統計局今早揭盅經濟先行指標PMI顯示，反映市場需求不足的製造業及非製造業企業比重，雙雙高企約六成，換言之，逾一半市場主體都在艱難求存。此從整體製造業PMI回升，小型企業PMI卻跌勢未止即可見一斑；而今次推動PMI小幅回升的最大功臣－－錄4個月高點的生產指數，其中大型、中型企業生產指數分別為52.3、52.4%，小型企業則為47.8%。

除了大中小型企業景氣度分化，行業分化亦如此。有新動能之稱的裝備製造業、高技術製造業，連續保持在擴張區間；春節臨近，以「哈爾濱潑天富貴」為代表的國內遊升溫，亦帶動零售、餐飲、運輸等行業商務活動指數擴張。

生產建設型財政VS福利支出型財政

所謂「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」，當下處境最艱難的，當屬被稱為「疫情衝擊最大受害者」的中小微企業和個體工商戶。官方數據顯示，截至去年底，全國登記在冊個體工商戶1.24億戶，佔經營主體總量67.4%，支撐近3億人就業。

市監總局同日召開記者會指，就「生存型」、「成長型」、「發展型」、「名特優新」四類個體工商戶，下一步將全面推進分型分類精準幫扶，並探討運用市場化手段，有針對性地提供法律政策、市場供需、招聘用工、創業培訓、金融支援等服務。較早之前，金監總局亦指，今年將繼續引導銀行放寬抵押物要求，逐步提升小微企業信用貸款比重。

不過，眼下最迫切的或是，政府以真金白銀補貼個體工商戶、中小微企，包括減免房租、寬限債務，盡快助其恢復元氣，從而增加家庭收入。至於中國長遠而言，會否從生產建設型財政向福利支出型財政轉變？而看3月的「兩會」動向。