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20/02/2024

【FOCUS】央媽「落場」訊號，不止超預期減息

#LPR #PSL #減息 #人行
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　　國務院全體會議周日（18日）「多做有利於提振信心和預期的事」話音剛落，連續7個月按兵不動的5年期LPR（貸款市場報價利率），周二（20日）錄史上最大降幅－－一次過下調25基點，大超市場預期。央媽貨幣政策逆周期/跨周期調節大發力，還體現於PSL（補充抵押貸款）及「對其他金融性公司債權」急增，「落場」訊號不容忽視。

 

5年期LPR降25基點史上最大

 

　　龍馬精神，趁勢而上。國務院總理李強進行春節後開年工作動員時表示，要迅速進入工作狀態，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為打開工作局面的突破口；力爭各項工作盡快取得實效，以實干實績取信於民；堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴。

 

連續7個月按兵不動的5年期LPR（貸款基準利率），周二（20日）錄史上最大降幅。

 

　　對此，去年10月經《國務院組織法》修訂，正式納入「國務院組成人員」的人行行長，可謂責任重大。就在今早，迎來2月最新報價的LPR不對稱下調，一年期連續六個月按兵不動，五年期就時隔七個月大幅下調25基點，幅度史上最大。

 

　　去年8月，人行意外維持5年期LPR不變（此前MLF下調15基點，且7月經濟數據差過預期），令市場大失所望；今次下調25基點某種程度而言為「追減」，且以100萬房貸25年等額本息還款計，每月僅少還款140元，但訊號作用仍溢於言表。

 

PSL重啟，兩月淨新增5千億

 

　　剛剛過去的內地春節黃金周，機構克而瑞統計44個重要城市，新樓成交量按年挫40%，其中北京上海更分別暴跌85%、99%，反映居民購房信心相當疲弱，樓市「小陽春」希望近乎渺茫，恐令地產商脆弱的現金流雪上加霜。

 

國務院全體會議周日（18日）指，要「多做有利於提振信心和預期的事」。

 

　　除了減息鼓勵居民借貸，人行去年12月時隔逾一年重啟PSL，向政策性銀行注入中長期低成本資金，支持「三大工程（保障房、城中村改造、平急兩用公共基建）」，剛剛過去的兩個月累計淨新增5000億元。坊間預計，本輪PSL投放規模最終或高達1.5萬億元，拉動今年經濟增速1.8個百分點。

 

對其他金融性公司債權驟增

 

　　另值留意的是，人行資產負債表顯示，2023年全年淨減約238億元的「對其他金融性公司債權」，剛剛過去的1月驟增逾862億元。

 

　　其他金融性公司主要包括證券、保險、養老基金等，上述項目曾於2004年至2006年、2015年時暴增，分別為再貸款馳援四大資管公司收購四大行不良資產，以及向證金公司再貸款平抑股災，今次「對其他金融性公司債權」再次急升，觸發點極可能是A股1月22日雪崩，馳援國家隊護盤。

 

　　鑑於騰訊主席馬化騰在公司年會明言，「信心是當前整個大環境最為缺失的」，央媽以超預期減息領銜加碼政策力度，更多提振信心和預期的政策今年陸續有來，值得期待。

 

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