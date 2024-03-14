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14/03/2024

【FOCUS】「不賣就禁」戲碼重現，TikTok之爭劍指選票

#TikTok #總統大選 #中美關係 #大國博弈
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      關於TikTok「不賣就禁」的戲碼，時隔三年多，又在華盛頓上演。錯亂的是，當年的始作俑者特朗普，如今搖身一變反對禁令；上月剛剛加入TikTok平台的拜登，最新轉軚為禁令背書。對政客而言，反復翻炒「中國威脅」最是容易，而今次關於在11月總統大選前對TikTok禁與不禁之爭，實際分分鐘劍指選票。

 

菲國印尼顯影響力

 

　　當菲律賓的小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）借TikTok漂白父親的獨裁歲月，吸引憧憬重回輝煌的菲律賓人選票而成功當選；當印尼的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）借TikTok洗刷鐵腕冷血形象，在年輕選民中成功打造「慈祥爺爺」人設贏得壓倒性優勢－－欲再次問鼎白宮寶座，拜登、特朗普勢無法忽視短視頻平台TikTok的影響力。

 

【FOCUS】「不賣就禁」戲碼重現，TikTok之爭劍指選票

小馬可斯借TikTok吸引憧憬重回輝煌的菲律賓人選票而成功當選；圖為其母親艾美黛1975年與當時英國王儲查理斯合照


　　就在周三（13日），美國眾議院以352比65的壓倒性多數通過法案，要求TikTok的中國母公司字節跳動在180天內剝離在美資產，否則將面臨禁令。此項名為《保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法》的法案，由18名兩黨議員提出，而白宮有份為法案提供技術支持。拜登就預告，一旦法案在國會過關，自己就會簽署。

 

　　 TikTok據報仍未放棄在參議院的游說，並計劃在考慮任何形式的資產剝離之前，先排除所有法律挑戰，似乎是暗示會如同2020年一樣訴諸法庭，反對理由或包括禁令違反第一修正案、未充分考慮合理的替代方案。

 

特朗普轉軚有玄機

 

　　今次鬧劇最吊詭的，是2020年簽署行政命令對TikTok祭出「不賣就禁」的特朗普，態度180度逆轉，指「有很多人喜歡TikTok，如果沒有它，只會讓Facebook變得更強，而我認為Facebook是人民公敵。」觸發點被指是一部名為「被操縱（rigged）」的保守派紀錄片，內容指Facebook創始人扎克伯格2020年動用4億美元為拜登助選，而此加深了特朗普對Facebook的敵視。

 

【FOCUS】「不賣就禁」戲碼重現，TikTok之爭劍指選票

特朗普2022年觀看了名為「被操縱（rigged）」的保守派紀錄片。


　　避免Facebook漁翁得利只是特朗普反對TikTok禁令的原因之一，更大誘因恐還在TikTok擁有的1.7億美國用戶，其中約三分一年輕人（18-29歲）定期從該平台獲取新聞，而TikTok被親以色列組織斥責為「反猶太主義」，擁有1060萬追隨者的民間主播「新聞老爹」將拜登的記憶力報告稱為「重磅炸彈」、將美國移民問題稱為「噩夢」等，都顯然不利拜登選情。

 

參與政治話語渠道

 

　　加入特朗普反對TikTok禁令的，還有共和黨前總統參選人Vivek Ramaswamy及保守派名嘴Tucker Carlson，後者諷刺「修改演算法犯下選舉干擾罪」的指控，得到擁有X平台的馬斯克的疑似附和。

 

【FOCUS】「不賣就禁」戲碼重現，TikTok之爭劍指選票

TikTok美國用戶高達1.7億人；圖為其擁護者聚集國會山莊外抗議禁令。(AP)


　　此外，被視作左右2024年大選的第三勢力、獨立候選人小甘迺迪（前總統甘迺迪侄子）更直指，拜登喜歡審查和壓制那些敢於質疑他的人，因而支持禁止TikTok不足為奇，並稱「TikTok已成為美國年輕人表達自我和參與政治的話語渠道。」


　　對於TikTok這面折射選民偏好的鏡子，政客們或禁之、或捧之，一切都是為了宣傳和選票。

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