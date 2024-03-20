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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/03/2024

【FOCUS】立法博弈告一段落，經濟改革下一焦點

#經濟改革 #憲制責任 #23條立法
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        23條立法，23日生效。立法會周二（19日）傍晚全票三讀通過《維護國家安全條例》，特首李家超形容為「香港的歷史時刻」，並預告未來將全神貫注發展經濟、改善民生。關於「憲制責任」的政治博弈告一段落，而要實踐最高層寄語的「破除利益固化藩籬」，經濟改革博弈待入深水區。

 

輕裝上陣拼經濟，勢是下一焦點

 

　　跌宕二十六年八個月零十九日，特區第六屆政府和第七屆立法會，於個多月完成23條立法程序。發展的安全根基得以築牢，輕裝上陣的香港如何全力拼經濟，勢是下一焦點。

 

【FOCUS】立法博弈告一段落，經濟改革下一焦點

立法會周二（19日）傍晚全票三讀通過《維護國家安全條例》，特首李家超形容為「香港的歷史時刻」。


　　時值被視作香港文化金漆招牌的金庸迎來百歲誕辰，有中西融合象徵的國泰航空亦錄2019年以來首次盈利，港股連續24個交易日錄「北水」淨流入，無不力證東方之珠的精神堡壘魅力、經濟復原韌性、股市投資引力不減。

 

　　不過，據政府統計處最新數據，家庭住戶1月入息中位數錄30000元，僅比5年前高600元；房委會公布，第四季公屋平均輪候時間升至5.8年；而繼老牌建築商馮祥記突發清盤後，大昌食品、別府拉麵、加藤屋等宣布全線結業；在港投資銀行、跨國律所等亦難逃多輪裁員。

 

「破除利益固化藩籬」未大改善

 

　　過去三任特首治下未有進展的23條立法，進入2024年即駛入直路，惟中央自2005年起就關注的香港「深層次矛盾」乃至「利益固化藩籬」，至今難解言大改善。房價高企、貧富懸殊、基建拖沓、官僚低效、產業單一……如再加上港人用腳投票北上擁抱平靚正消費、政府財政赤字連續兩年超千億，零售業和庫房「食老本」還能食到幾時，猶如望天打卦。

 

【FOCUS】立法博弈告一段落，經濟改革下一焦點

國務院港澳辦主任夏寶龍引述國家主席習近平2022年訪港時提出的「破除利益固化藩籬」。


　　最嚴峻的房屋問題，一方面，繼去年6個賣地項目「流標」後，發展商今年初再一致拒為北部都會區補地價，政府最終決定收回約109公頃土地；另一方面，樓市全面撤辣令地產業高呼全年樓價回穩反彈，有黃竹坑新盤甚至宣布將上調高層海景戶呎價由約4萬至約5萬元。

 

　　房屋問題備受地產商牽制，香港力推的再工業化、發展創科等產業轉型，亦面對勞工短缺導致成本高企。相比新加坡大量引入南亞國家的廉價勞工，香港現時有限度的輸入外勞政策成本效益極其有限，背後癥結離不開小圈子利益。

 

　　鑑於此，欲充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，以今次立法的雷霆決心，推動經濟、社會領域的改革，破解深層次矛盾和問題，香港不能再等了！

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