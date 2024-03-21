  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

21/03/2024

【FOCUS】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神

#點陣圖 #鮑威爾 #減息 #縮表 #美股 #黃金 #聯儲局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

       美國通脹復熾，鮑公定力依舊。聯儲公開市場委員會周三（20日）結束議息，點陣圖維持2024年減息3次預測不變，美股三大指數聞聲直衝歷史新高。議息後記者會上，鮑威爾「舌戰」記者，強調通脹通往2%目標之路，儘管崎嶇卻未改變方向，並預告將「很快」放慢縮表步伐。

 

增通脹容忍度，志在軟著陸

 

　　3.9%、4.4%、4.5%，鮑威爾最關注的超級核心通脹（除去住房後的服務業通脹），於過去三個月拾級而上，一度令市場預期，聯儲將削減今年減息次數預測，惟最新點陣圖維持「3次」不變，從MAG7到小盤股，從道指到納指，齊齊漲漲漲，交易員對6月減息的押注亦從一天前的不到60%升至近75%。

 

【ＦＯＣＵＳ】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神


　　通脹遠未達標，但6月啟動首次減息卻顯勢在必行，對此，鮑威爾以「雙向風險」解畫指，放鬆政策太快，或令通脹捲土重來；放鬆政策太遲，或對就業造成不必要傷害。他並將1月、2月「波動性」的通脹數字，稱為可能存在季節性影響，但就承認在此「顛簸」之外，並不清楚還可能發生甚麼。

 

　　值得一提的是，在今次議息前，民主黨參議員Elizabeth Warren等寫信呼籲鮑威爾立即減息，而特朗普則放言，若當選總統將不會再次任命鮑威爾，因為「他試圖減息，或是為讓某人當選」。但去年底堅稱「我們不考慮政治」的鮑威爾，今次對高通脹持續更長時間的容忍度增加，大概率是為了「金髮女孩（經濟不太冷也不太熱）」和軟著陸。

 

預告放慢縮表防流動性事件

 

　　另一利好則是鮑威爾透露，將「很快」放慢縮減資產負債表步伐。此動作的宏觀背景是，聯儲資產負債表自2022年中啟動縮表以來，已瘦身約1.5萬億美元；微觀背景則是隔夜逆回購（RRP）餘額，從2022年底的逾2.5萬億美元高點，減少至約4900億美元。

 

【ＦＯＣＵＳ】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神

 


　　隔夜逆回購素來被視作金融體系剩餘流動性的晴雨表，以其年初至今縮水逾5000億美元的速度看，大有可能在5、6月時續降至零，或意味銀行業不再有充裕的準備金，或為保留準備金而推高融資利率（如SOFR），二者都將增加金融體系爆發不穩定事件的可能性。鑑於此，坊間預計，聯儲或在5月會議上宣布自6月起放慢縮表，以防止任何跟流動性崩潰有關的事件。


　　簡而言之，今次沒有意外的議息，傳達出聯儲承認通脹高企且坎坷，但執意放鬆貨幣條件的訊號，高歌猛進的美股，閃閃發亮的黃金白銀，蓄勢待發的CRB商品指數（由19種原材料構成），資產世界的動物精神勢未到頭。

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#點陣圖 #鮑威爾 #減息 #縮表 #美股 #黃金 #聯儲局

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk