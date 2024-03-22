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22/03/2024

【FOCUS】Kimi機器人突爆紅，大模型商用待突圍

#Kimi #Gemini #商業應用 #聊天機器人 #生成式人工智能
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        追趕GPT，對標Gemini，中國國內一眾摸索前行的大模型，近日突現基於實際應用的「爆款」新星－－名為Kimi的聊天機器人，周四（21日）甚至因訪問量激增而一度死機。創始方月之暗面去年3月甫一成立，年內即完成兩輪20億人民幣融資，2月據報完成第三輪10億美元融資，估值一躍為獨角獸級別，背後是生成式人工智能「To C」商業應用的等待突圍時刻。

 

長文本能力吸睛，助擴應用場景

 

　　百度(09888)的文心一言、阿里(09988)的通義千問、騰訊(00700)的混元、360的智腦、科大訊飛(深:002230)的星火、字節跳動的豆包……中國互聯網巨頭的生成式人工智能圈地戰，早已各出奇謀。如同老牌微軟因慧眼投資OpenAI而躋身市值三萬億美元俱樂部，連蘋果亦據報擬跟隨三星步伐擁抱谷歌Gemini，大廠固然各有「親生仔」，但要想保持領先或彎道超車對手，砸錢廣撒新創公司必不可少。

 

【FOCUS】Kimi機器人突爆紅，大模型商用待突圍

Kimi界面簡單，可直接閱讀分析網頁或文件。


　　芸芸新星中，如今最亮眼的一顆當屬月之暗面旗下Kimi，取自創始人楊植麟的英文名，明確走「To C」應用，主打支持20萬字中英雙語長文本的輸入和輸出。最具效率的是，只要簡單提供網頁鏈接，或上傳文檔，Kimi就能迅速閱讀、分析其中內容。


　　例如，Kimi能數秒內，從美聯儲議息聲明網頁、華爾街投行研究報告、甚至美國聯邦最高法院就特朗普對科羅拉多州的判案書，整理出要點。公司內測確定支持長文本能力高達200萬字，意味通用的世界模型內存大幅擴容，有助擴大更多應用場景、執行更複雜的指令。

 

盈利＋高頻應用，為可持續關鍵

 

　　已經歷三輪融資的月之暗面，投資方包括阿里、美團、小紅書等互聯網巨頭，無疑是看中長文本這一定制模型的關鍵技術。對於最終實現AGI（通用人工智能），長文本不單推動規模化，更支持個人化迭代。而個人化正是微軟整合ChatGPT到搜索引擎Bing、雲計算Azure而大翻身的原因。

 

【FOCUS】Kimi機器人突爆紅，大模型商用待突圍

微軟整合ChatGPT到搜索引擎Bing、雲計算Azure而大翻身。


　　技術派的理想無遠弗屆，但最終AI大模型能否落地、盈利、商業化、成為高頻應用，才是可持續的關鍵。以「AI四小龍」之首的商湯為例，最新股價低至0.81元，不到2022年初歷史高位的十分一；公司僅2018年至2022年就虧損逾438億元，二股東軟銀上月錄第七度減持手中股份。

 

　　不過，AI浪潮催生FOMO（害怕錯過）心態，投資者仍前仆後繼擁抱潛力公司，最新是全球最大電腦網路設備商思科（Cisco Systems），宣布以280億美元全現金收購網絡安全公司Splunk，後者業務包括以AI解析大型網絡生成的數據並協助檢測潛在的網路攻擊。


　　如同電動車企業以低價戰爭奪市佔率，AI大模型新星以燒錢戰競逐技術巔峰，入局的創業者、投資者最終將剩下多少？從等待突圍到大浪淘沙，最終市場或仍只信盈利，不聽故事。

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