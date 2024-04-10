  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

10/04/2024

【FOCUS】全球獨角獸放榜，中國「後浪」吸睛

#90後 #人工智能 #獨角獸企業 #獨角獸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「言必稱AI」的時代，胡潤研究院最新發布《2024全球獨角獸榜》，中國以340家企業位居第二，其中，佔比最大行業正正是人工智能。不計連續三年穩坐榜首的「社媒之王」字節跳動，今次上榜的多間獨角獸中企亦雲集80後甚至90後創始人，應了2000年刷屏的詩歌《後浪》－－我們這一代的想像力，不足以想像你們的未來。

 

中國703家上榜，創始人雲集8090後

 

　　胡潤2024年全球獨角獸（價值10億美元以上的非上市公司）榜，1453家企業中，美國、中國、印度分別以703家、340家、67家佔據三甲；過去一年，全球新增獨角獸171家，美國、中國分別佔70家、56家。

 

【FOCUS】全球獨角獸放榜，中國「後浪」吸睛

1453家全球獨角獸企業中，美國、中國、印度分別以703家、340家、67家佔據三甲。

 

　　其中，躋身前20位的9間中企，除了螞蟻系、騰訊系、京東系，白手創業起家的字節跳動（估值1.56萬億元）、Shein（估值4600億元）、滴滴（估值1350億元），創始人均為80後，而打造大名鼎鼎「原神」的遊戲公司米哈游（估值1600億元）、創始人更是85後。

 

　　此外，新上榜的人工智能初創公司月之暗面、智譜華章，機器人初創公司極飛科技、擎朗智能、快倉智能，創始人楊植麟、張鵬、彭斌、李通、楊威要麼是90後，要麼是80後。

 

天才出少年，多間企業明年料晉新秀

 

　　除了已上榜的企業，明年大有可能晉身獨角獸級別的初創企業，創始人「天才出少年」的還有剛剛完成第六輪融資的智元機器人（現估值約70億元），以及完成B輪融資的東方空間（現估值約60億元）。

 

　　前者的創始人彭稚輝，去年8月已發布人形機器人「遠征A1」，可用於倉儲物流、柔性智造，並獲比亞迪、上汽等投資，最新擬在上海建造首座量產工廠。而後者的創始人姚頌，年初剛宣布開啟規模化商業火箭發射，並用自研的「引力一號」火箭將3顆衛星送上預定軌道。

 

【FOCUS】全球獨角獸放榜，中國「後浪」吸睛

智元機器人去年8月已發布人形機器人「遠征A1」。


　　此外，對標排名獨角獸榜第28位的人工智能校對平台Grammarly（估值920億元），90後創辦的秘塔寫作貓同系AI搜索引擎，3月的訪問量錄按月飆升逾5倍至669萬次，增幅甚至超越月之暗面旗下的Kimi智能助手。

 

AI人才培養大國，科技競賽勝負難料

 

　　國內以人工智能領銜的科技創投熱潮何解方興未艾？答案指向人才。據智庫保爾森基金會最新數據，中國過去數年培養的頂尖人工智能研究人員的全球佔比，已從2019年的29%升至2022年的47%，可謂人工智能人才培養大國。

 

　　數據並顯示，在中國獲得相關本科學位的人員，其中近31%選擇在中國攻讀研究生並留國工作，近7%選擇赴美國攻讀研究生者並回國工作。不過，美國仍是最頂尖（前2%）人工智能人才的首選工作目的地，攬獲其中57%，遠超中國的12%；而前20%最頂級人工智能人才，美中則各佔42%、28%，未來科技競賽仍勝負難料。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#90後 #人工智能 #獨角獸企業 #獨角獸

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk