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15/04/2024

【FOCUS】比特幣現貨ETF頭啖湯，香港考量不止是FOMO

#FOMO #虛擬資產 #比特幣現貨ETF #比特幣 #ETF #加密貨幣
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　　比特幣、期貨ETF、現貨ETF、策略ETF……當愈來愈多的金融玩家涉足新興虛擬資產，儘管關於比特幣「投機」、「過山車」、「無內在價值」的爭論從未休止，但致力發展「國際虛擬資產中心」的香港，批准首批比特幣現貨ETF如箭在弦，考量不止是「FOMO（Fear of missing out，錯失恐懼症）」。

 

最快今日揭盅，料花落老牌基金巨頭

 

　　連漲7個月的比特幣，2月、3月分別狂飆44%、17%，首次突破73000美元，美國SEC（證券交易委員會）1月中批准的11隻比特幣現貨ETF被指是最大推手。數據顯示，上述ETF首季錄資金淨流入121億美元，惟進入4月後顯著回落，上周五（12日）更錄淨流出28.7億美元。

 

比特幣現貨ETF頭啖湯，香港考量不止是FOMO


　　隨著20日正式「減半」倒數僅剩5日，sell the news效應帶動獲利了結，以及伊朗周末空襲以色列領土刺激中東局勢升溫，隔夜比特幣一度短短15分鐘急瀉近4000美元，幣圈翹首以待最快周一（15日）揭盅的香港首批現貨ETF名單，被寄予催谷下一新高的厚望。

 

　　鑑於證監會官網上周三（10日）凌晨更新虛擬資產管理基金名單，新增嘉實國際、華夏香港，市場預期，現貨ETF「頭啖湯」料花落嘉實、華夏、惠理等老牌基金巨頭。

 

大佬紛轉軚，龐大資金冀搭升值快車

 

　　時值美債重回牛市無期，美股回報愈來愈窄，主權債務、銀行恐慌、商業地產等危機一觸即發，就連早前對比特幣嗤之以鼻的貝萊德首席執行官Larry Fink、橡樹資本創始人Howard Marks，亦對此改觀。

 

比特幣現貨ETF頭啖湯，香港考量不止是FOMO


　　 　前者從2017年斥比特幣為「洗錢」，到如今管理吸金最快的比特幣現貨ETF（首季錄淨流入139億美元）；後者1月剛剛稱比特幣「沒有內在價值，只由有限的供應驅動」，4月就改口稱「這是一種反銀行的遊戲，銀行的弱點顯示了比特幣的優勢」。


　　今年以來，跟內房、A股、港股形成鮮明對比的是，投資者不惜以高溢價湧入美股、日股ETF，以致多隻ETF須設定每日認購上限；同時，內地多隻黃金ETF規模亦刷新新高，並推動漲停潮。龐大資金尋找新的財富蓄水池和冀望搭乘高回報資產快車，與其將機會拱手讓人，香港親自落場提升自身市場深度和資金活躍度，無疑是明智之選。

 

贏家通吃考驗價差，清晰監管不可缺

 

　　從美國已獲批的11隻比特幣現貨ETF看，排名第一的貝萊德旗下iShare  Bitcoin  Trust首季資金淨流入，即超過後9間的總和。而資金流入、成交量將影響ETF的買賣價差，進而強化「贏家通吃」效應，香港即將推出的比特幣現貨ETF能否跟美國上市的ETF平分秋色？比特幣未來走勢、投資者資格界定、資金進出規則等至關重要。

 

比特幣現貨ETF頭啖湯，香港考量不止是FOMO


　　較73798美元歷史高位大幅回吐之下，比特幣年初至今回報仍高達55%，即便如此，全球第二大資產管理公司Vanguard、Goldman Sachs Wealth Management首席投資官等，仍舊對此抱謹慎態度，並在投資組合中對其敬而遠之。

 

　　注定將再刷新新高的比特幣，到底是不是財富增值/保值新途徑？唯有時間知道答案。對香港而言，清晰的監管制度、完善的法律保障，方能推動虛擬資產產業八方來朝，蓬勃發展。

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