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17/04/2024

【FOCUS】鮑公又改口風，大行隨波逐流

#鮑威爾 #華爾街 #通脹 #減息 #聯儲局
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　　聯儲主席鮑威爾就「通脹」的口風一改再改，隨著5.25%-5.5%的聯邦基金利率削減時點愈推愈後，「不降息」或「再加息」兩隻黑天鵝迷蹤乍現，近日相繼放榜的華爾街大行，有的乘勢大賺，有的獲利承壓，「隨波逐流」皆離不開「利率」二字。

 

淨利息收入南轅北轍

 

　　對通脹摸著石頭過河的聯儲，繼2021年稱之為「暫時性」，去年12月稱之為「穩步放緩」後，周二（16日）最新稱之為「缺乏進一步進展」。口風一改再改，早前已經被「激進加息」擺一道的市場，今次再面對「減息三次」的坑愈挖愈大。

 

【FOCUS】鮑公又改口風，大行隨波逐流

聯儲口風一改再改，早前已經被「激進加息」擺一道的市場，今次再面對「減息三次」的坑愈挖愈大。

 

　　高企的利率對華爾街大行業績的影響各異，其中，資產排名第一的摩通，首季淨利息收入按年增11%至232億美元；資產排名第二的美銀和排名第三的富國，首季淨利息收入卻分別按年降3%至140.3億美元、降8%至122億美元。

 

　　南轅北轍事關存款成本和貸款收入的此消彼長，儘管摩通、美銀、富國過去一年所支付的存款利率皆大幅攀升，但摩通首季貸款發放量增長16%，美銀為持平，富國則下降38%。

 

未來或須習慣高利率

 

　　除了經營淨利息收入，高利率或持續更長的預期升溫，推動美企加快籌措資金步伐，年初至今借貸額達創紀錄的5737億美元。其中，受益股票和債券承銷，「投行之王」高盛首季投資銀行業務收入按年增32%至20.8億美元；此外，摩通、大摩、花旗的投行業務收入，亦分別按年增27%、16%、32%，至20億、16億、9.77億美元。不過，為應對潛在壞帳，摩通、美銀、富國首季分別撥備18.8億美元、11億美元、9.38億美元作為信貸損失準備金。

 

【FOCUS】鮑公又改口風，大行隨波逐流

戴蒙月初表示，摩通已準備好接受從2%到8%甚至更高的利率。(AP)

 

　　高息未礙私人借貸、企業融資，美國從工業生產到零售銷售皆維持強勁，高盛美國首席經濟學家David Mericle最新稱，美國長期中性利率大有可能介乎3%至3.5%，此跟橡樹資本創始人Howard Marks之前預測利率未來10年都將位於2%至4%（而非0%-2%）區間幾乎一致。


　　更激進的是戴蒙，他月初在年度股東信中表示，該行已準備好接受「非常廣泛」的利率，從2%到8%甚至更高；而美國前財長薩默斯2月時亦指，「聯儲下一步行動是加息而非降息的可能性或有15%」。


　　無論頻轉口風的聯儲，今年會否最終如點陣圖所指降息三次，習慣更高的利率，都或是未來的投資功課。

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