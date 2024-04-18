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18/04/2024

【FOCUS】「得賓州者得天下」，拜登大打關稅、富人牌

#美國大選 #進口關稅 #選舉人票 #鋼材 #拜登 #賓夕法尼亞州
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　　去年進口量不到中國鋼材總出口的1%，但關稅大棒先舞起來；自2022年3月即提出的「億萬富翁稅」至今仍只聞樓梯響，但公平箭靶先豎起來。本周接連在賓夕法尼亞州為競選造勢的拜登，毫無意外地將矛頭對準中國和富人，醉翁之意全在該州具決定性的19張選舉人票。

 

預告對中國造鋼鋁加關稅兩倍

 

　　距離11月5日美國總統大選僅剩半年有餘，「得賓州、得天下」魔咒之下，為取悅該州的關鍵選民群體－－白人工人階級，拜登繼2019年4月將2020選戰首場集會選址匹茲堡後，周三（17日）再次蒞臨「鋼城」，在美國鋼鐵工人聯合會（USW）總部發表對華強硬演講。

 

拜登大力支持的美國鋼鐵工人聯合會（USW），擁有120萬會員。(AP)

 

　　他聲稱，中國「退休人口多過勞動人口」，「甚麼都不進口且排外」；又指摘中國政府向國內鋼企投入資金補貼，並以低得不公平的價格將過剩的鋼鐵傾銷全球市場，導致賓州和俄州於2000年至2010年期間有14000名鋼鐵工人失業。他預告，一旦美國貿易代表證實中國的反競爭貿易行為，將提高鋼鐵和鋁的進口關稅，從現時平均7.5%至25%。

 

　　不過，實際數據顯示，美國從來不是中國鋼鐵的重要市場，2023年僅從中國進口鋼材59.8萬噸，佔中國9026萬噸鋼材總出口量不到1%。若按拜登的說法，中國鋼鐵和鋁通過墨西哥進口到美國，但以中國去年對墨西哥出口總值814.7億美元，其中鋼鐵製品及鋼鐵總計32.2億美元計，仍僅佔中國去年鋼材總出口額的3.8%，「傾銷」之說難站住脚。

 

站隊USW工會，反日鐵收購案

 

　　拜登「選票優先」的另一證據，是選擇跟USW站在同一陣線，反對全球第四大鋼鐵公司日鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S.Steel）。就在上周五（12日），後者的股東剛以壓倒性多數批准此項140億美元的交易，此交易被視作將為江河日下的美國鋼鐵注入新的資本和技術。

 

拜登在賓州另一城市斯克蘭頓造勢時，再次推銷對億萬富翁實施25%最低稅率的計劃。(AP)

 

　　USW反對此項收購的理由是，股東的套現行為將影響工會成員、退休員工。具體而言，美國鋼鐵的主要業務高爐煉鋼擁有大量工會會員，但日鐵給予該業務的估值卻低於電爐業務（理論上，電爐需要的能源、勞動力少於高爐），工會擔心高爐業務未來或遭日鐵關閉。

 

　　此外，拜登周二（15日）在賓州另一城市、他的童年故鄉斯克蘭頓造勢時，再次推銷對億萬富翁實施25%最低稅率的計劃，會場橫幅上寫著「稅收公平（TAX FAIRNESS）」大字。不過，他2022年、2023年、2024年連續三年在聯邦預算案中提出對富人加稅，包括對淨資產超過一億美元的家庭徵收20%（最新增至25%）的稅，至今仍雷聲大雨點小。

 

關鍵搖擺州，擁19張選舉人票

 

　　儘管如此，將矛頭對準中國和富人，或有助鞏固擁有120萬會員的USW的背書，以及斯克蘭頓7.5萬名工人階級的支持，力爭11月大選拿下賓州。

 

上周六（13日）剛剛在賓州造勢的特朗普，料很快重回此地反擊。(AP)

 

　　分析相信，拜登、特朗普的二次對決，勝敗幾乎全係於數個關鍵搖擺州，其中擁有19張選舉人票的賓夕法尼亞，重要性更冠絕佐治亞州（16票）、北卡羅萊納（16票）、密西根州（15票）、亞利桑那州（11票）、威斯康辛州（10票）。

 

　　2016年，特朗普在該州以0.7個百分點擊敗希拉里，令這個傳統「藍州」轉紅，而2020年，拜登在該州再以1.2個百分點擊敗特朗普入主白宮。今次誰將贏得賓州？上周六（13日）剛剛在賓州造勢的特朗普，料很快重回此地反擊。

 

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