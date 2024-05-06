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06/05/2024

【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準

#股東大會 #股神巴菲特 #巴郡 #現金 #巴菲特
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　　白髮是榮耀的冠冕，當93歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）一年一度的股東大會周六（4日）登場，數千人不惜凌晨等候在小城奧馬哈的會場外。創紀錄的1889.9億美元現金，減少最大持倉蘋果股份約13%，虧本清空影視巨頭派拉蒙，為繼任者阿貝爾(Greg Abel) 背書。

 

風險很小+大賺特賺

 

　　8月將迎來94歲生日的巴菲特，掌舵的巴郡截至首季末的現金及等價物亦再刷新高，較去年底的1676億美元再增214億美元，相當於整個麥當勞的市值。由於大部分資金泊於殖利率高達5.4%的美國三個月期國債，首季淨袋利息收入高達19億美元，按年增逾七成。

 

【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準

巴郡一年一度股東大會前，數千人不惜凌晨等候在小城奧馬哈的會場外。(AP)


　　曾將現金比喻為「氧氣」的他打趣道，「當利率是5.4%時我們不會花掉它，但是1%的時候就會，不要告訴美聯儲。」但言歸正傳，巴菲特一邊預計巴郡的現金儲備年底將達2000億美元，另一邊就強調，「我並非斷食，只是周遭無甚吸引力……除非我們認為我們要做的事風險很小且可以大賺特賺。」

 

　　對於未來會否出現「不期而遇的良機（an occasional big opportunity）」，去年成功押注日本五大商社的他提及，正在考慮在加拿大進行投資，並稱印度未來可能擁有「未經探索或無人關注（unexplored or unattended）的機會」。

 

「避厄運」亦有失算時

 

　　不過，將「避免厄運（avoiding bad luck）」奉為一生投資圭臬的股神，亦有不好彩的時候。他透露，已經清倉全部派拉蒙股票，並坦誠「損失了很多錢」。自巴郡2022年一季度首次斥26億美元買入6900萬股派拉蒙股票，持股最高達15%，後者2022年、2023年跌幅分別高達44%、12%。繼去年第四季賣出3040萬股後，巴菲特一季度斬倉了剩餘的6330萬股。

 

　　巴郡「一股不留」的操作早有先例，去年第一季，清倉台積電、紐約梅隆銀行等4股；去年第二季，清倉Vitesse Energy等3股；去年第三季，清倉通用汽車、聯邦快遞、強生、寶潔等7股；去年第四季清倉險企Markel、家居建造商DR Horton等3股。

 

　　不過，相比巴菲特今次罕有直認對派拉蒙蝕賣「100%負責」，之前的減倉操作並不確定是來自股神自己還是投資組合經理韋施勒（Ted Weschler）及庫姆斯（Todd Combs)的操作，尤其是巴郡清倉台積電後，該股股價過去一年反彈了近七成，而2020年第四季清倉的摩通，股價較當時低點已翻倍。

 

繼任人未做過選股決定

 

　　巴菲特最新就指，他的繼任人阿貝爾對巴郡的投資擁有最終決定權，包括收購企業、購買股票、以及在眾人遲疑的時候採取行動。而在此之前，他曾有意讓兩位副手韋施勒、庫姆斯處理巴郡的股票投資組合。2000年加入巴郡的阿貝爾現年61歲，職業生涯開始於能源和公用事業行業，自2018年以來一直負責巴郡的非保險業務。

 

【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準

巴菲特最新指，他的繼任人阿貝爾（左一）對巴郡的投資擁有最終決定權。(AP)


　　儘管阿貝爾從未做過選股決定，但巴菲特就稱，其非常了解企業，「如果你了解企業，你就會了解普通股」，為阿貝爾背書意味溢於言表。

 

　　可以肯定的是，巴菲特之後，阿貝爾掌舵的巴郡，將面臨的營運和投資環境將較過往天翻地覆，恐難找到足夠大的交易為巴郡注入「令人瞠目結舌」的動力。

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