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16/05/2024

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

#拜振華 #鋰電池 #半導體 #關稅戰 #電動車 #貿易戰 #中美關係 #中美貿易戰
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　　加徵關稅的昏招，令拜登和特朗普樂此不疲，似再次應了中國網民關於「川建國」和「拜振華」的調侃。白宮周二（14日）宣布，三年內分階段大幅提高中國進口商品關稅，對象包括鋼鐵鋁、電動車、鋰電池、太陽能電池、半導體等。惟此招對本就對美出口微乎其微的電動車、光伏、鋼鋁影響有限，更早已被證明「未傷人先傷己」。

 

進口佔比微乎其微，出拳出在棉花上

 

　　艱難拼連任的拜登，正有意對特朗普「東施效顰」。據白宮最新聲明，將對來自中國的180億美元進口商品分三年提高關稅，以回應中國的不公平貿易行為，保護美國工人和企業。

 

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

艱難拼連任的拜登，正有意對特朗普「東施效顰」。(AP)


　　其中，2024年內，提供電動車關稅從25%至100%，鋼鐵和鋁產品關稅0-7.5%至25%，電動車鋰電池關稅從7.5%至25%，太陽能電池關稅從25%至50%，注射器和針頭關稅從0%至50%，個人防護設備關稅從0-7.5%至25%。

 

　　對中國出口「新三樣」的領頭羊電動車，加稅至100%聽起來石破天驚，但事實上，美國去年進口最多的電動車分別來自德國、韓國、墨西哥，總計超177億美元，來自中國的進口僅約3.8億美元。此外，中國造太陽能電池，過去逾十年來基本沒有直接出口美國（主要經東南亞出貨）；美國去年自中國進口鋼材、鋁材亦僅分別為59.8萬噸、23萬噸。換言之，拜登出拳如同出在了棉花上。

 

新稅不利抗通脹，中國反應不同2018

 

　　拜登此番關稅戰來勢洶洶，但下注顯然仍追不上「狂人」的步伐。因應拜登宣布對中國電動車加稅至100%，3月曾表示對墨西哥製造的中國汽車徵收100%關稅的特朗普，最新將稅率叫價提高至200%，並揚言對「所有」中國輸美商品加徵至少60%的關稅。

 

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

美國來自中國的電動車進口去年僅約3.8億美元。(AP)


　　不過，回看特朗普2018年挑起的對華關稅戰，實際效果跟預想出入甚大，美國國際貿易委員會（USITC）去年3月就指，研究顯示，美國進口商承擔了特朗普關稅的「幾乎全部」成本；關稅每增加1%，價格就會上漲約1%。紐約聯儲2019年亦指，2018年的對華關稅令美國家庭平均增加419美元成本，包括額外稅負及效率損失。而全美零售商聯合會最新則稱，「在消費者抗擊通脹的時候，政府最不應做的事情就是對進口產品額外加稅。」

 

　　值得一提的是，跟2018年時，中國先後三輪對美國祭出加徵關稅報復，且都以牙還牙式的在同日生效，今次回應暫只停留口頭上的「必然措施」，顯然謹慎得多，大有對「川建國」、「拜振華」政客亂鬥靜觀其變之意。

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