【FOCUS】賴接棒即提「第一島鏈」，「府院」衝突陸續又來

暗流湧動的台海，隨著台灣地區領導人周一（20日）正式交替，迎來新變數。對最新接棒的賴清德而言，除了背負低得票率「不代表主流民意」的尷尬，立法院上周五（17日）上演的「全武行」，更如同未來四年施政舉步維艱的不祥之兆，難怪今早其從反對黨坐正的立法院長韓國瑜手中接過權力印章時，盡顯心事重重。



強調 「不卑不亢，保持現狀」



「台獨」標籤濃厚的民進黨迎來史無前例的第三次執政。儘管台灣首季GDP錄6.5%強勁增長，但面對地緣及島內政治波譎雲詭，流失逾250萬選民票、立委席次減少10席（失過半優勢），都勢令今早宣誓正式上任的「賴蕭配」束手縛腳。

新上任的賴清德（中）、蕭美琴（右）和卸任的蔡英文向民眾揮手致意。(AP)

在備受關注的就職演說中，賴清德既未如蔡英文2016年演說提及「1992年……歷史事實」，也未如4月習馬會提及「中華民族」，而是強調「不卑不亢，保持現狀」。值得留意的是，他明言「台灣位居第一島鏈的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展」，是繼蔡英文去年雙十演講，提及台灣造的「海鯤」潛艇預計2025年正式服役後，更明確為當年麥克阿瑟稱台灣為「永不沉沒的航空母艦」背書，顯然深諳台灣的戰略價值。



他並指，無論是「中華民國」、「中華民國台灣」，或是「台灣」，「名稱都一樣響亮」，在上周三（15日）強調「走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路，關乎台灣發展前途和台海和平穩定」的國台辦看來，無疑沒有「嚴肅面對、明確回答」問題。



加大制約 VS 反制約，立會亂鬥



不過，眼下最棘手的恐還是來自立法院的大亂鬥。在本屆立法院113席中，民進黨僅拿下51席，少於國民黨的53席（另民眾黨獲8席），為時隔16年再現「三黨不過半」。

立法院上周五（17日）上演的「全武行」，更如同未來四年施政舉步維艱的不祥之兆。



早在2月1日立法院長改選當日，志在必得的高雄前市長、2020年大選飲恨的韓國瑜，就手持雨傘以「禿子打傘，無法無天」自嘲，「挑機」意味十足。上周五，國民黨携民眾黨接連提出多項修法主張，包括將「總統」每年施政報告並即問即答納入法定程序；倡議賦予立法院舉行聽證、要求提供資料等調查權；針對聽證會虛偽陳述增訂「藐視罪」等。



關於在野黨「加大制約」和執政黨「反制約」的亂鬥，導致民進黨立委搶走立法院秘書長的議事資料，民進黨立委摔下主席台頭部著地送院等混亂，恐預示賴清德新政府上任後更多「府院」衝突陸續又來。(ZZ)