【FOCUS】改革突破瞄準就業，職校教育潛力巨大

青年失業率14.7%，1170萬畢業生壓境，多地警告慎入網約車行業……無不折射「飯碗」難求。最高層周四（23日）最新指，注重從就業等領域找准改革發力點和突破口，令7月三中全會一大議題呼之欲出。至於方向，除了穩定中小民企，勢包括大力發展職業學校教育。

史上最難就業季 VS 招聘平台悶聲發財

中國的就業有多難？看看僅高校畢業生大軍人數，從十年前的727萬飆至最新1170萬，年年刷新「史上最難」定義，16至24歲青年（不包含在校生）每7個人就有一個無工開，就可略知一二。

內地高校畢業生大軍人數，從十年前的727萬飆至最新1170萬。



成年人的世界亦雷聲轟鳴，互聯網大廠阿里首季員工數勁減逾1.4萬人，造車新勢力理想亦據報擬優化18%或5600名員工。過去三年崩塌的房地產業，有測算指失業大軍高達50萬人，尚未包括建築、營銷人員。

與之對應的，是內地網上招聘公司BOSS直聘（02076）一季度營收按年升33%至17億元，月活用戶按年升17%的至4660萬，雙雙創下歷史新高，可謂另類的「悶聲發大財」。此外，網絡段子「中年失業有三寶：外賣、快遞、網約車」爆火之際，重慶、蘇州、濟南、景德鎮等地，近期紛紛發布網約車行業風險預警，提醒運力飽和致「僧多粥少」，謹慎入行。

年青人抗拒工廠 VS 製造業人才缺口大

如何應對就業難？突破口或就在「藍領」二字。據《2023年中國藍領群體就業研究報告》，7.47億就業人口中有4億為藍領，但30歲以下者僅佔30%，50歲以上佔比最高達28%。換言之，儘管過去三年，中國汽車業、電子製造業等就業人數大增，如比亞迪員工數高達70萬人，寧德時代亦逾11.6萬，但年青人「寧願送外賣，也不願入工廠」風氣猶盛，工信部就預計，到2025年，製造業十大重點領域人才需求缺口達2985.7萬人。

工信部預計，到2025年，製造業十大重點領域人才需求缺口達2985.7萬人。



面對結構性失業和有工無人開的悖論，從源頭培養「能用」的技能型藍領，而非只會坐辦公室的白領，料是改革方向。教育部本月最新同意擬新設33間本科高校，包括深圳理工大學、哈爾濱職業技術大學、浙江機電職業技術大學、湖南汽車工程職業大學、重慶電子科技職業大學、貴州交通職業大學等，近半都是由原本的職業學校升級。

無獨有偶在美國，不讀大學，而選擇報讀焊接、修車、建築、電工等技工課程的Z世代愈來愈多，去年就讀職業培訓社區學院的學生人數激增16%，錄2018年有數據以來最高。若干年後，一張藍領技術執照，會否比一張大學畢業證書更令人艷羡？