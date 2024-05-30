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30/05/2024

【FOCUS】全球生育率大降，社會資源臨重置

#人口結構 #少子化 #生育率
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　　「滿大街都是朝氣蓬勃的老年人、死氣沉沉的年輕人」，調侃的段子似乎正在應驗。美國的「老人對決」如火如荼，從印度到巴西，領導人同樣白髮蒼蒼又意氣風發。但與此同時，在中國最發達城市之一的上海，去年總和生育率低見0.6（一位育齡婦女平均生育0.6個孩子），就連曾經爆發「嬰兒潮」的美國亦錄1.62新低。此全球現象，重置社會資源和人口結構的巨大影響才剛啟幕。


上海、美國齊錄新低


　　經歷過去一個世紀的全球人口爆炸－－由1925年的20億飆至去年的80億，呱呱墜地的新生兒數量正急劇減少。最新數據顯示，美國去年僅359萬嬰兒出生，為1979年以來最低；近2500萬常住人口的上海，去年亦僅9.8萬嬰兒出生。醫學期刊《柳葉刀（The Lancet）》甚至預計，到2100年，全球總和生育率將降至1.6，遠低於穩定人口替代率的2.1。

 

【FOCUS】全球生育率大降，社會資源臨重置


　　極低生育率即時可見的影響，就是幼兒園關閉潮，數據顯示，內地2022年、2023年分別減少5610所、1.48萬所幼兒園；繼學前教育學齡人口已見頂之後，高中學齡、高等教育學齡人口，亦料分別於2026年、2029年達峰。據機構測算，到2035年，內地料有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩。此外，江蘇、浙江、江西等多地現醫院關閉婦產科服務，更引發「產科學塌方」的擔憂。


延長退休年齡或邁步


　　另一逐漸發酵的衝擊，當屬社保安全網。社科院早在2019年就推算，全國企業職工基本養老金結餘將於2028年出現赤字，並於2035年耗盡。不過，隨著中國65歲以上人口2029年前料激增8千萬，16-59歲勞動年齡人口自2011年見頂以來逐年拾級而下，累計減少逾7500萬，自2015年起就確定以「小步慢走，漸進到位」原則推進的「延長退休年齡」，或快邁出實質一步。

 

【FOCUS】全球生育率大降，社會資源臨重置


　　放眼全球，延遲退休業已成應對少子化、老齡化的不二之選。法國去年9月正式啟動將退休年齡每年逐步提高3個月（2030年達64歲）的養老金改革；新加坡3月亦宣布，2026年7月起調整法定退休年齡從現時的63歲至64歲。


催生政策恐徒勞無功


　　更長遠看，全球生育率持續下降，尤其是Z世代（1997-2009年出生）、高學歷人士「不婚」、「拒生」，意味發達國家政府提高生育率的努力，恐陷效應遞減或徒勞無功。全球人口一邊邁向百億大關，一邊完成新的轉型，預期到2060年，非洲人口將超過現時所有高收入國家及中國的總和，到2100年，54%的新生兒都將出生在撒哈拉以南。

 

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