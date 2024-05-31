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31/05/2024

【FOCUS】PMI意外再收縮，共振存款搬家

#官方製造業PMI #有效需求 #債市 #PMI
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　　市場預期中國5月官方製造業PMI穩中有升之際，實際讀數卻意外跌穿榮枯線，中小企、消費品製造、新訂單等分項指數，不約而同齊由擴張轉為收縮。簡而言之，經濟仍受制有效需求不足，並似與愈演愈烈的存款搬家形成共振，需警惕流動性陷阱。

 

有效需求不足、生產成本上升

 

　　國家統計局周五（31日）公布，5月製造業PMI錄49.5（預期：50.4），按月跌0.9個百分點。其中，反映內需的新訂單指數及反映外需的新出口訂單指數，雙雙跌入收縮區間；反映市場需求不足的製造業企業比重重回六成以上（60.6%）。

 

【FOCUS】PMI意外再收縮，共振存款搬家

5月製造業新訂單指數及新出口訂單指數，雙雙跌入收縮區間。


　　有效需求不足之外，生產成本亦加快上升。數據顯示，購進物價指數連升三個月至56.9，且漲幅達2.9個百分點，遠大於出廠價格的1.3個百分點，不利於企業效益持續恢復向好。

 

　　兩大逆風疊加，恐令企業對增加投資、擴大產能保持謹慎，4月盡顯疲軟的信貸意願或在5月持續。央媽旗下《金融時報》昨日（30日）就稱，5月金融數據將繼續受到M2增速較快下降的影響。被視作「總存款」的M2，一直是廣義貨幣供應量的風向標，增速節節走低，一大原因即是存款資金向理財產品、債市等領域轉移。

 

債券受捧擴中美息差施壓人幣

 

　　看看近期「秒光」和「漲停」的超長國債，以及規模兩個月間膨脹近3萬億元的銀行理財規模，一大後果即是中國10年期、30年期國債收益率迭創新低，與美債息差擴大增加了人民幣貶值壓力。人民幣本月兌一籃子貿易加權貨幣錄今年以來首次貶值後，有交易員甚至預期，兌美元或重現2015年式的一次性貶值。

 

【FOCUS】PMI意外再收縮，共振存款搬家

內地銀行理財規模近兩個月間膨脹近3萬億元。


　　不過，從人民銀行最新發聲指「必要時將賣出國債（價跌息升）」、「2.5-3%是十年期國債收益率的合理區間（現約2.33%）」的表態看，當局並不樂見本幣貶值，除了事關最高層「強大的貨幣」理念，還有一大原因是貶值恐加劇需求失衡。

 

　　儘管央媽料力抗貶壓，但居民和企業一邊坐擁大量現金，一邊抱團收益相對較高的無風險資產，而非消費或投資，要防止經濟陷入「流動性陷阱」，政府帶頭發債和加大投資、推動傳統產業轉型升級、擴大消費品以舊換新力度之外，且看7月三中全會在「增收」二字有何大招待出。

 

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