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11/06/2024

【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」

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　　去年底橫掃阿根廷、荷蘭大選的極右翼，如同星星之火，在周日（9日）落幕的歐洲議會選舉中，燎原法國、德國、意大利、奧地利、匈牙利等多國。不同於176年前歐洲各國自由派攜手推翻封建舊政權的「1848年歐洲革命」鎩羽而歸，今次最新誕生的史上最右歐洲議會，標誌歐洲從進步議程轉向保守主義的腳步步步趨前，背後是「逆全球化」加速的不安大勢。

 

極右翼橫掃德、法、意多國

 

　　猜得到開頭，猜不中結局。法國總統馬克龍一怒之下宣布解散國會，德國右翼及左翼票倉重現東西德式涇渭分明，意大利極右女將梅洛尼晉身造王者——種種無不顯示一個日趨分裂的歐洲。

 

【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」

歐洲議會選舉720個席位，各黨派初步得票結果。


　　五年一度的歐洲議會選舉塵埃落定，720個席位中，第一大黨續為現任歐盟委員會主席馮德萊恩所在的「歐洲人民黨」，獲186席，立場中間偏右；其次為中間偏左的「社民黨」，獲135席；排名第三的是中間立場的「復興歐洲黨」，獲79席。儘管上述中右、中左、中間三大政黨總計佔約55%議席，歐盟穩定基石猶在，但歐洲右轉的大勢已難逆。

 

　　最戲劇性的是，2022年以58.55%對41.45%的優勢，擊敗極右對手勒龐，贏得5年法國總統任期的馬克龍，其領導的「復興黨」最新以15.2%對31.5%，慘敗給勒龐所在的「國民聯盟」。或許是受到一海之隔的英國首相辛偉誠提前大選的啟發，素來以戴高樂自居的馬克龍亦宣布政治豪賭，決定提前於6月30日、7月7日舉行國會大選。

 

馬克龍豪賭，法國資產重挫

 　　
　　關於在巴黎奧運開幕前兩周舉行「閃電大選」的盤算，原因眾說紛紜，最有可能的是，馬克龍押注「國民聯盟」難以在首輪投票中獲得最低要求的50%選票，之後進入第二輪決選，再利用選民對極右勢力的顧忌，將左、中、中右選票收歸囊中。

 

【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」

法國總統馬克龍宣布政治豪賭，決定提前於6月30日、7月7日舉行國會大選。(AP)


　　此如意算盤是否打得響？答案是天曉得。倘若「國民聯盟」贏得國會多數，馬克龍雖能保住總統之位，但總理之位恐需拱手讓予勒龐的得意門生巴爾德拉，令法國再現1986年密特朗－希拉克、1993年希拉克－若斯潘的「左右共治」，既限制總統權力，又模糊執政、在野的界限，最終指向施政混亂。


　　鑑於此，被視作歐元區最安全債券之一的法國國債，在馬克龍宣布提前大選消息後慘遭拋售，銀行股亦成重災區。而繼標普上月底將法國長期債務評級從AA下調至AA-之後，現時遠高於歐盟紅線的赤字GDP比率勢成競選焦點。

 

民族主義難解經濟結構問題

 

　　法國政治前景陷入不明朗，歐盟另一火車頭德國同樣不好過，總理朔爾茨領導的「紅綠燈」執政聯盟，亦慘敗給右翼民粹的「選擇黨」。其中，朔爾茨所屬社民黨得票率僅14%，創1949年以來德國選舉史新低；綠黨得票率12%，較5年前大跌8個百分點；自民黨得票率持平5%。

 

【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」

意大利總理梅洛尼所在的極右「意大利兄弟黨」得票率28%，是上屆選舉的四倍。(AP)


　　選舉結果顯示，德國人對執政聯盟在經濟、移民、俄烏、能源等方面的政策日趨不滿，而「選擇黨」得票率15.9%，距離政治主流仍有距離，但其票倉幾乎全集中於原東德地區，而該黨主張的民族主義、反穆斯林，已引發歷史學家的警惕。


　　如再加上得票率28%的極右「意大利兄弟黨」，在今次歐洲議會選舉中高喊「捍衛歐洲身份」同顯民族主義，都意味歐洲建制派抵抗右翼民粹的防線正步步退卻，與此相關的移民多元、綠色環保、全球主義等議程逐漸瓦解。　


　　然而，當極端右傾最終被證明無法解決經濟結構性問題，「逆全球化」的裂痕如何彌合？不幸的是，從歐洲到美國，選票是政客唯一的王道。

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