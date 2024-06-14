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14/06/2024

【FOCUS】孩童捲研學 VS 青年抗「蕉綠」

#暑假 #遊學營 #青年 #消費升級
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　　標價7.28萬（人民幣．下同）起的「美國加州重點中學15日遊學營」，新東方卻早早打出「售罄」，只是愈來愈「捲」的暑假研學／遊學熱的冰山一角。跟10後被望子成龍的父母們送上前往敦煌、洛陽、成都、日本、新加坡、肯尼亞的高鐵／飛機，90後卻在「青年養老院」放空自我，在「工廠」、「縣城文學」中尋找共鳴，在辦公桌擺放綠色香蕉，對抗「蕉綠（焦慮）」。

 

主題進階，有價有市

 

　　一年一度暑假又近，疫後方興未艾的「研學遊」愈顯有價有市。除了携程、中青旅等傳統旅行社，新東方、高途、好未來、網易有道等教培機構也紛紛涉足，而研學主題亦從故宮、三峽、西湖，兵馬俑、三星堆、莫高窟　，進階到「中國天眼」、百度無人駕駛、中科院研究院……

 

標價7.28萬元起的「美國加州重點中學15日游學營」早早「售罄」。

 

　　就在近日，主打「升學規劃師」的網紅張雪峰，註冊多間公司進軍研學業務，並推出面向高中生的暑假6天研學團，包括探訪華東地區985高校及知名創造企業、與頂級名校畢業生深度交流等，索價8999元。

 

　　研學遊商機硝烟四起，既拜內地擁有逾1億小學生、8000萬中學生（不包括職業中學）巨大規模效應所賜，更跟家長對孩子的所謂「見世面」焦慮脫不了關係。有諮詢公司測算，內地研學遊市場規模去年近1500億元，預計到2026年，將續增至逾2400億元。

 

工廠、縣城、綠香蕉

 

　　不過，當80後的父母為孩子研學不惜一擲萬金，不生孩子的90後卻是另一番光景。被稱作「河南说唱之神」的張方釗近日推出的歌曲「工廠」，歌詞「工廠的煙霧都蓋住了星，周圍的村莊都被它合併……現在我已經快丟掉信仰　但沒有減少掉我的音量」，引發小鎮青年的強烈共鳴。

 

年輕人在辦公室種植水培香蕉，配上「禁止蕉綠」的掛牌成潮流。(小紅書)

 

　　跟歌曲MV中陰霾天空下的烟囪、貼著白色瓷磚的村屋風格一致，沒有摩天大樓和華衣美服，主打懷舊、樸素的「縣城文學」風格攝影同漸受年輕人追捧。走進磚瓦陋巷，在掉漆的木門、窗前或立或坐，姑且不論對縣城可能的誤讀，卻反映對小鎮緩慢無憂生活的向往。即使無法真正逃離大都會，借各式挂上「青年養老院」招牌的民宿、咖啡店，短暫進入「養老」狀態；或者在辦公室種植水培香蕉，配上「禁止蕉綠」的掛牌亦成潮流。

 

消費升級VS返璞歸真

 

　　「孩童只盼望歡樂，大人只知道寄望」，現實更貼切的是，孩子的世界不斷消費升級，大人的生活轉而返璞歸真。

 

　　小時候釣魚、摸蝦、捉迷藏的快樂，變為捲成績、捲補習、捲研學，背後恐是「育兒恐慌」父母的別無選擇；而當從孩童成長為大人，不甘心再做內捲的工具人，轉為尋找沉重現實之外的替代方案。唯一的共同點是，無論內捲還是鬆弛，都逃脫不了未來的不確定性……

 

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