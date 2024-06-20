  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

20/06/2024

【FOCUS】力挺「硬科技」上市，顯國家戰略考量

#茅台 #中證監 #硬科技 #科創板八條 #新質生產力 #FOCUS #專欄 #科技
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　當英偉達市值突破3.34萬億美元「富可敵國」，威震A股的「茅王」，股價短短一個多月卻累計下挫15%，市值蒸發幾乎相當於中芯國際加京東方的總和。被外媒稱為「Firewater」的茅台驟然跌落神壇，中證監最新發布「科創板八條」，力挺「硬科技」企業上市，時點猶耐人尋味。

 

大國重器靠新質生產力

 

　　從去年中央經濟工作會議提出，「推進中國式現代化是最大的政治」；到1月中央政治局集體學習強調，「必須牢記高質量發展是新時代的硬道理」；再到5月企業與專家座談會上，最高層詢問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」無不顯示當前最熱話題的「新質生產力」，已成最高國家戰略。

 

【FOCUS】力挺「硬科技」上市，顯國家戰略考量

發展「新質生產力」，已成最高國家戰略。


　　就在中證監借科創板推出5周年之際，公布《深化科創板改革，服務科技創新與新質生產力發展的八項措施（科創板八條）》的同日，美國商務部工業與安全副部長Alan Estevez正計劃出訪荷蘭和日本，要求半導體設備製造商ASML及Tokyo Electron對中國施加新的限制，中國晶片大廠被指借這些設備製造DRAM並堆疊為HBM晶片，用於訓練AI大模型。

 

　　此印證了最高層所指，「大國重器必須掌握在自己手裏」，而「科創板八條」提及的強化科創板「硬科技」定位，優先支持具關鍵核心技術的優質未盈利「硬科技」企業上市，就是以資本市場力挺自主創新。

 

缺原創性、顛覆性創新

 

　　在「科創板八條」揭盅之前，財政部上月底已牽頭四大行等19名股東，成立3340億元人幣的集成電路產業投資基第三期；另有數據顯示，寧德時代、上汽、京東方、TCL、比亞迪、中芯國際等，去年在獲得政府補貼的金額方面名列前茅。

 

【FOCUS】力挺「硬科技」上市，顯國家戰略考量

英偉達股價過去5年漲逾34倍，讓一眾科創板公司望塵莫及。


　　儘管如此，有中國版納斯達克之稱的科創板，走勢顯著落後於迭創新高的納指，不單科創50指數較2021年中時的最高峰腰斬，573間公司的總市值不到6萬億，走勢最好的公司股價亦僅五倍多漲幅。原因除了投資門檻，最根本恐仍是缺乏原創性、顛覆性創新，背後或因中國的R&D投入只有一小部分用於基礎研究（大部分為實驗研究）。

 

　　不過，中國在清潔能源、量子技術、材料科學等領域佔據世界前沿地位，去年發表的高影響力論文數量已超過美國和歐盟的總和。可以預期的是，當新質生產力牽涉地緣政治、經濟、軍事優勢的競賽，以資本市場、併購重組等金融工具支持基礎研究和技術轉化，英偉達式的奇跡或不太遠。

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#茅台 #中證監 #硬科技 #科創板八條 #新質生產力 #FOCUS #專欄 #科技
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk