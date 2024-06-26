【FOCUS】奧運開鑼倒數一月，棘手麻煩困擾巴黎

2024年夏季奧運「7．26」開幕倒數一個月，巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)原定上周末（23日）親自暢遊塞納河的計劃再次推遲，顯示此一擬舉行開幕式及鐵人三項的地標河流，水質仍未達安全標準。此外，總統馬克龍豪賭的提前大選，極右勢力崛起引發抗議、騷亂的風險日漸上升。再加上極端熱浪、交通擁塞、恐怖襲擊等威脅，難怪早前民調顯示，逾半法國人對奧運順利舉辦無信心。

塞納河水質堪憂

史上首次移師體育場外舉行的現代奧運會開幕式，天然背景塞納河，眼下仍陷於暴雨和污染的雙重困境－－水位太高、水流太快，不適合彩排；污染嚴重、細菌超標，不適合賽事。鑑於此，巴黎市長「以身試水」的暢遊塞納河計劃，已由上周末推遲至最新7月14日，一群不滿政府大撒幣提升水質而非解決逼切社會問題的巴黎人，仍揚言屆時將在塞納河以「排便快閃」抗議伊達戈及同樣有意下水的馬克龍。

一群巴黎人揚言將在塞納河「排便快閃」，抗議伊達戈及同樣有意下水的馬克龍。



奧運似乎未能贏得巴黎人的芳心，事出有因－－地鐵單程票價及巴士票價將在奧運開幕前六天起，分別漲價86%及100%，以減輕交通負荷（直至9月8日）；行人、司機進入城市中心區域，需要申請二維碼通行證「Pass-jeux」；酒店、餐飲、熱門景點價格暴漲，現場觀看奧運賽事的費用動輒數百歐元。

自攜空調抗熱浪

令人意興闌珊的另一原因或是，今次雖名為「巴黎奧運」，但大部分賽事場館包括運動員村，都設在巴黎東北部十餘公里外的Seine-Saint-Denis地區，該地貧民佔比近三分一，歷來是犯罪、失業的代名詞。

奧運村為貫徹低碳理念，全數不安裝空調。(AP)



法國政府計劃在奧運結束後，將運動員村改建成可容納 6千人的住房，而為貫徹低碳理念，運動員村僅提供地板下方的水循環降溫系統，以至美國、德國、澳洲等國擬為本國運動員提供便携式空調，以確保涼爽。最新報告就指，巴黎奧運可能超越東京，成為史上最熱的一屆奧運會，而此恐對運動員健康構成風險。

恐襲、騷亂風險

但更令法國高度戒備的，是伊斯蘭恐擊威脅以及大選可能引發的騷亂。就在周二（25日），份屬馬克龍陣營的總理阿塔爾和份屬極右陣營的巴爾德拉，在電視辯論中針鋒相對，最新民調顯示，極右翼政黨「國民聯盟」的支持率以34.2%，領先左翼「新人民陣線」的28.2%和馬克龍「復興黨」的20.6%。

法國本月中爆發反極右的示威潮。(AP)



由於大選投票決選日7月7日距離奧運開幕僅兩周有餘，無論極右翼能否勝出，社會分裂都恐引發嚴重街頭抗議甚至騷亂。上屆總統選舉敗於馬克龍的極右女將勒龐最新稱，倘若法國完全陷入停滯，「他（總統）只有一個選擇：辭職」。

更長遠的看，據報為奧運至少花費了90億歐元的巴黎，能從奧運經濟獲益多少？尤其是奧運基礎設施後續維護費用負擔不菲。洛桑大學研究數據顯示，過去50多年來，僅1984年洛杉磯、1996年亞特蘭大、2000年悉尼奧運的主辦城市為盈利，大多數城市收支不平衡的主因是，低估成本和過度承諾。