  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

26/06/2024

【FOCUS】奧運開鑼倒數一月，棘手麻煩困擾巴黎

#恐怖襲擊 #巴黎奧運 #馬克龍 #塞納河 #極端熱浪 #水質
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

        2024年夏季奧運「7．26」開幕倒數一個月，巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)原定上周末（23日）親自暢遊塞納河的計劃再次推遲，顯示此一擬舉行開幕式及鐵人三項的地標河流，水質仍未達安全標準。此外，總統馬克龍豪賭的提前大選，極右勢力崛起引發抗議、騷亂的風險日漸上升。再加上極端熱浪、交通擁塞、恐怖襲擊等威脅，難怪早前民調顯示，逾半法國人對奧運順利舉辦無信心。

 

塞納河水質堪憂

 

　　史上首次移師體育場外舉行的現代奧運會開幕式，天然背景塞納河，眼下仍陷於暴雨和污染的雙重困境－－水位太高、水流太快，不適合彩排；污染嚴重、細菌超標，不適合賽事。鑑於此，巴黎市長「以身試水」的暢遊塞納河計劃，已由上周末推遲至最新7月14日，一群不滿政府大撒幣提升水質而非解決逼切社會問題的巴黎人，仍揚言屆時將在塞納河以「排便快閃」抗議伊達戈及同樣有意下水的馬克龍。

 

【FOCUS】奧運開鑼倒數一月，棘手麻煩困擾巴黎

一群巴黎人揚言將在塞納河「排便快閃」，抗議伊達戈及同樣有意下水的馬克龍。


　　奧運似乎未能贏得巴黎人的芳心，事出有因－－地鐵單程票價及巴士票價將在奧運開幕前六天起，分別漲價86%及100%，以減輕交通負荷（直至9月8日）；行人、司機進入城市中心區域，需要申請二維碼通行證「Pass-jeux」；酒店、餐飲、熱門景點價格暴漲，現場觀看奧運賽事的費用動輒數百歐元。

 

自攜空調抗熱浪

 

　　令人意興闌珊的另一原因或是，今次雖名為「巴黎奧運」，但大部分賽事場館包括運動員村，都設在巴黎東北部十餘公里外的Seine-Saint-Denis地區，該地貧民佔比近三分一，歷來是犯罪、失業的代名詞。

 

【FOCUS】奧運開鑼倒數一月，棘手麻煩困擾巴黎

奧運村為貫徹低碳理念，全數不安裝空調。(AP)


　　法國政府計劃在奧運結束後，將運動員村改建成可容納　6千人的住房，而為貫徹低碳理念，運動員村僅提供地板下方的水循環降溫系統，以至美國、德國、澳洲等國擬為本國運動員提供便携式空調，以確保涼爽。最新報告就指，巴黎奧運可能超越東京，成為史上最熱的一屆奧運會，而此恐對運動員健康構成風險。

 

恐襲、騷亂風險

 

　　但更令法國高度戒備的，是伊斯蘭恐擊威脅以及大選可能引發的騷亂。就在周二（25日），份屬馬克龍陣營的總理阿塔爾和份屬極右陣營的巴爾德拉，在電視辯論中針鋒相對，最新民調顯示，極右翼政黨「國民聯盟」的支持率以34.2%，領先左翼「新人民陣線」的28.2%和馬克龍「復興黨」的20.6%。

 

【FOCUS】奧運開鑼倒數一月，棘手麻煩困擾巴黎

法國本月中爆發反極右的示威潮。(AP)


　　由於大選投票決選日7月7日距離奧運開幕僅兩周有餘，無論極右翼能否勝出，社會分裂都恐引發嚴重街頭抗議甚至騷亂。上屆總統選舉敗於馬克龍的極右女將勒龐最新稱，倘若法國完全陷入停滯，「他（總統）只有一個選擇：辭職」。

 

　　更長遠的看，據報為奧運至少花費了90億歐元的巴黎，能從奧運經濟獲益多少？尤其是奧運基礎設施後續維護費用負擔不菲。洛桑大學研究數據顯示，過去50多年來，僅1984年洛杉磯、1996年亞特蘭大、2000年悉尼奧運的主辦城市為盈利，大多數城市收支不平衡的主因是，低估成本和過度承諾。

 

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#恐怖襲擊 #巴黎奧運 #馬克龍 #塞納河 #極端熱浪 #水質
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk