  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/07/2024

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

#洪峰 #風暴潮 #水災 #地面沉降 #長江 #洪水
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　洞庭湖、鄱陽湖，太湖、西湖；柳江、灕江、汨羅江、㵲陽河、烏蘇里江－－要麼水位超警戒，要麼洪峰刷新高，湖南、安徽、江西等省紛紛淪為澤國。隨著主雨帶繼續北移，早前遭高溫烘烤的河南、山東，亦恐現旱澇急轉。極端天氣肆虐中國主要產糧區，對生命、財產安全的威脅與日俱增，另一邊廂，城市沉降和海平面上升，隱患也不容忽視。

 

李強強調「搶大險、救大災」

 

　　2024年長江一號洪水來勢洶洶，中下游的湖北、湖南、江西、安徽首當其衝。國務院總理李強本周在江西九江檢查指導防汛工作時強調，防汛進入關鍵階段，要立足「防大汛、搶大險、救大災」，層層壓實責任、強化協調配合，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

李强在江西查指導防汛工作時強調，防汛進入關鍵階段，要立足「防大汛、搶大險、救大災」。(新華社)


　　九江是1998年華東特大洪災時，萬眾一心搶堵決口的長江幹堤之地，亦毗鄰中國最大的淡水湖鄱陽湖。目前，該湖水位超警戒線已突破2米，江西周二（2日）深夜對湖區啟動防汛二級緊急應變，全省受災人數超過135萬人。

 

　　湖南的情況亦不容樂觀，僅平江縣一地的受災人數已超36萬，自6月中起的有氣象記錄以來最大暴雨，令200公里流經當地的汨羅江水位刷新70年最高。此外，安徽全省受災人數亦接近百萬。

 

水利投資新高，強化區域協調

 

　　相比去年的北方豪雨，今年洪水集中長江中下游流域，其實并不令人意外，皆因中國是世界上河流最豐富的國家之一，而長江承載了國內江河總流量的逾三分一（36%），洪峰時最高流量可逾每秒6萬立方米。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

汨羅江水位刷新70年最高，湖南平江縣的受災人數已超36萬。(新華社)


　　為了馴服洶湧的「水龍」，中國去年完成水利建設投資11996億元，錄新高；在長江流域，不單有相當於3000多個西湖容量的三峽水庫，在長江的眾多支流上，亦建有紫坪鋪、向家壩、白鶴灘、二灘等多個大型水庫，在汛期來臨時適時蓄洪/泄洪。

 

　　與此同時，長江流域還有46處蓄滯洪區，在萬不得已時臨時貯存洪水和削減洪峰。這些水利工程，正正是李強要求上下游、左右岸、幹支流、省際間做好統籌，強化協調配合的背景。

 

城市沉降，海堤防風暴潮成疑

 

　　備受水患困擾的中國，「十四五」規劃水利投資5.2萬億元，今年首5月再完成水利建設投資4213億元。不過，在防洪水電、水土保持、農田水利、城鎮供排水等工程之外，還有兩大工程不容忽視，一是防止城市沉降，二是修築海堤抵禦颱風風暴潮及海平面上升。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

陝西西安近日發生路面突然塌陷。


　　據《科學（Science）》較早時的研究顯示，45%的中國城市每年下降超過3毫米，16%的城市每年下降超過10毫米，意味6700萬人口居住在「嚴重」沉降的城市。而各地不時出現的「地陷」新聞或正正顯示過量抽取地下水、發展城市交通網路、煤礦開採等的副作用日顯。

 

　　此外，中國目前約6%土地低於海平面，已建成的1.45萬公里海堤（截至2015年）達標率僅四成出頭，恐難以應付愈趨頻繁的風暴潮，而沉降風險亦增加未來維護成本。

 

　　當極端天氣日漸頻繁，對保障經濟發展、生命財產安全的基礎設施的需求亦愈來愈大，宜居、防災、有韌性的城市將成稀缺品。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#洪峰 #風暴潮 #水災 #地面沉降 #長江 #洪水
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk