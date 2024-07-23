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23/07/2024

【FOCUS】延遲退休駛入直路，終極仍需收入再分配

#延遲退休 #人口老齡化 #收入再分配
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　　當美國的「嬰兒潮一代（出生於1946年至1964年）」，今年底全數進入60歲；中國第三次生育高峰時出生的80/90後，亦將最早自2040年起進入「耳順之年」，屆時60歲以上人口將突破4.02億。自2012年「十二五」規劃首次提及「延遲退休」四字，剛閉幕的中共二十屆三中全會再明確，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革，影響幾何？

 

乾塘近在眼前，亟需開源節流

 

　　中國經濟高增長換擋及尋找新動力進行中，養老、高齡危機日益如泰山壓頂。最明顯的兩組預測數據是，60歲以上人口將由去年底的2.97億人，增至2040年的4.02億人（死亡人口同時進入高峰）；退休人員（按60歲計）與勞動人口（16-59歲）的比例，將從2023年的1：2.9，急降至2040年的1：2以下。

 

【FOCUS】延遲退休駛入直路，終極仍需收入再分配

中國60歲以上人口料由去年底的2.97億人，增至2040年的4.02億人。


　　倘若據此認為，中國的養老危機到2040年才「大鑊」，顯然太過樂觀，據社科院早前估算，城鎮職工基本養老保險結餘將於2035年耗盡，換言之，80後還未退休，基本養老金恐已乾塘。

 

　　要解決「錢不夠用」，自古以來都是要麼開源、要麼節流，而「延遲退休」無疑是兼顧二者－－增加養老金供款人數，推遲養老金領取時間。而根據三中全會最新安排，中國漸進式延遲退休改革將於2029年完成，最終目標或是看齊65歲。

 

「預防性儲蓄」悲觀拖累消費

 

　　目前，內地法定退休年齡為男職工60歲、女白領55歲、女工人50歲，幾乎低冠全球。例如，法國去年通過提高法定退休年齡由62歲至64歲，英國可領取國家退休金年齡2026年起則擬從現時的66歲提高到67歲。倘若真的實施延遲退休改革（包括延遲領取養老金），保守估計新加入領取城鎮基本養老金的人數將年減500萬。

 

【FOCUS】延遲退休駛入直路，終極仍需收入再分配

提振疲軟的家庭消費，須改變中低收入者「預防性儲蓄」的悲觀心態。


　　由此引發的悖論是，面對職場「35歲焦慮」的打工人，如何在60歲後仍能找到並勝任合適的工作崗位？倘若選擇60歲離開職場，而65歲才領取養老金，期間五年間隙的財務資源從何而來？


　　直面重度老齡社會的中國，無論是實質推動延遲退休，還是從投資拉動轉型至消費驅動，都沒有一蹴而就的解決方案。即使努力捍衛殖利率曲線和人民幣匯率穩定的央媽，最新出人意料下調多個政策利率10基點，但要提振疲軟的家庭消費，尤其是改變中低收入者「預防性儲蓄」的悲觀心態，通過稅收和財政轉移支付推動收入再分配刻不容緩。

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