【FOCUS】豬肉急漲+旅遊升溫，中國CPI勝預期

中國7月CPI超預期回升，核心CPI環比增幅高於近十年平均值；但另一角度看，近半CPI升幅，來自逾一年半最急的豬肉漲價，核心CPI同比增幅更錄六個月低。價格訊號顯示，眼前最紅火的居民消費類別當推旅遊，國家發改委周五（9日）最新稱，將實施觀光遊覽設施更新提升等八大行動。

服裝、鞋類、汽車價格負增長

國際貨幣基金組織（IMF）上周末公布的「第四條磋商報告」提及，中國通縮風險基線情景下有限（概率7%），惟一個/兩個標準差負面衝擊可能令尾部風險大增（概率分別達27%/54%），提醒政策制定者應當謹防通縮風險固化，國家統計局今早揭盅7月CPI（居民消費價格）即「報喜」－－按年增0.5%（預期：0.3%），錄5個月新高；扣除食品和能源的核心CPI按月由負轉正，升0.3%。

豬肉價格7月按年大升20.4%，錄2022年12月以來最大漲幅。

7月CPI一改上半年僅增0.1%的弱勢，表現優於預期，主要是拜豬肉價格貢獻0.24個百分點所賜；「豬二哥」當月按年大升20.4%，錄2022年12月以來最大漲幅。不過，服裝、鞋類、交通工具（主要為汽車）、通信工具（主要為手機）價格按月齊錄負增長，以及居住類價格零增長，都折射通脹下行壓力如影隨形。

國際消費品巨頭對華業務審慎

此從多個國際消費品巨頭對中國市場的最新點評可見一斑。二季度在中國盈轉虧（虧損1.04億美元）的通用汽車，執行長博拉(Mary Barra)上周稱，競爭對手將產量考量置於盈利之上，令很少的人能夠賺錢，正重組在華業務。

LVMH財務長吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）則稱，中國的業務略有下降，特別是葡萄酒/烈酒部門的需求相當消極，而營銷投入較少的品牌受到的懲罰更大。Nike的財務長弗蘭德（Matthew Friend）亦警告，中國市場前景恐怕更疲軟，坦言如果不是天貓啟動618購物大促，中國的銷售恐怕會低於預期。

中央挺觀光遊覽設施更新提升

實物商品消費精打細算，但重在體驗的服務業消費，尤其是旅遊則生機勃勃。7月機票、旅遊和賓館住宿價格按月分別上漲22.1% 、9.4%和5.8% ，均高於近十年同期平均水平；按年計，首7月旅遊類價格上漲6.4%，冠絕所有消費類別，呼應最高層在政治局會議提及的，將服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。

發改委將主導出台《推動文化及旅遊領域設備更新實施方案》。

緊接國務院上周末印發《關於促進服務消費高品質發展的意見》，發改委今早於國新辦發布會再指，將主導出台《推動文化及旅遊領域設備更新實施方案》，安排中央預算內投資支持符合條件的文化旅遊項目，補齊通景道路、旅遊廁所、停車場、充電設施等重點基礎設施短板。

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