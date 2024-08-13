【FOCUS】侵侵高調重回X，「强盜大亨」影響增

當搖擺州民調、博彩投注齊顯示賀錦麗贏率反超，頭頂「天選之子」光環的侵侵，終於放下長達三年半的傲嬌，周一（12日）重拾X社媒（前身為Twitter）常客身份－－連發10條推文，兼與億萬富翁馬斯克在線對談。回歸X能否有助侵侵選情言之尚早，但對「科學怪才+強盜大亨」馬斯克而言，政治影響力再獲加持，影響恐更深遠、更危險。

連發10貼 + 在線對談

自7月13日險遭暗殺，一張振臂高呼的相片幾乎成為「保送」白宮的入場券，特朗普身上的鎂光燈，隨著民主黨換將、賀錦麗人氣急升，日顯黯淡。密歇根、賓夕法尼亞、威斯康星三大關鍵搖擺州民調由領先轉為落後，或是促使他重回X社媒的最大理由，畢竟單以粉絲數量計，該平台的8890萬是其自家Truth平台753萬的逾十倍。

特朗普跟馬斯克的在線對談，最多時吸引130萬人同時在線聆聽。



不過，跟馬斯克的在線對談，最多時吸引130萬人同時在線聆聽，跟該鏈接8300萬（截至對談結束時）的瀏覽量似乎不成比例；而在逾兩小時充斥互相恭維的對談結束後，Polymarket顯示贏率落後賀錦麗6個百分點（46% VS 52%）亦未有改變。

值得一提的是，對談因「大規模網絡攻擊」延遲40多分鐘開始，成為民主黨的笑柄。賀錦麗競選團隊在Truth平台轉發特朗普去年5月的貼文，當時佛州州長德桑蒂斯通過與馬斯克對談宣布參選，卻因網絡問題遭特朗普嘲諷為「災難！」

吸引搖擺州選民成疑

不論是重蹈網絡「災難」顯示的不祥之兆，還是特朗普違背7月在共和黨提名大會上，「太痛苦而不會再重述第二次」，對談一開始再繪聲繪色描述槍擊事件，乃至不顧民主黨的質疑繼續攻擊賀錦麗為「邊境沙皇」，都顯示他的重新回歸，都更像將線下的自誇、攻擊、抱團取暖搬到線上，鞏固基本盤有餘，但能否有助吸引搖擺州選民（據稱有3500萬人使用X平台）成疑，更遑論令民主黨的支持者轉軚。

特朗普在X發布的一條競選短片，8小時獲1200萬次觀看，但能否有助吸引搖擺州選民成疑。



事件最大的贏家無疑還是馬斯克，除了特朗普每次發推帶來的新流量，更重要的是對談所展示的兩人的密切關係，例如特朗普在對談尾聲表示，「你的背書對我而言意義重大，而並非所有的背書都如此。」美媒更指，特朗普有意在一旦勝選後，委任馬斯克為政策顧問。

質疑傳統，塑造未來

獲特朗普青睞有加的馬斯克，愈來愈不掩飾對政治的熱情，他質疑郵寄投票、反對非法移民、斥責覺醒主義，被左翼媒體稱為「極右政治的擴音器」。在押注特朗普之外，他並介入近日英國反移民騷亂事件，在X平台發文指「內戰不可避免」，引發唐寧街的批評，一些工黨議員宣布退出該平台以抗議散播虛假信息。

馬斯克近日在X平台發文指「（英國）內戰不可避免」，引發唐寧街批評，圖為他為以色列總理内塔尼亞胡的演講鼓掌。



那麼，何解這位在電動車、太空領域頗有建樹的「科學怪才」，愈來愈像19世紀後期備受批評的「強盜大亨（Robber baron）」，富可敵國卻逃避稅務、打壓勞工、討好政客？最恰當的解釋或是，馬斯克通過發表挑釁、即興言論來質疑傳統，既展示自己的與眾不同，又志在預測和塑造未來，為自己謀求更大商業和政治影響力。

危險的是，擁有1.94億粉絲的他，傳播的任何虛假、錯誤、極右的訊息或言論，都會被崇拜者奉為圭臬，因而更具誤導性和煽動力，而此跟特朗普、萬斯在社交媒體展示的風格如出一轍。面對可能是「史上最重要的一次總統大選」，美國人要問的問題是，未來是想活在民粹的網絡世界，還是多元的現實之中？