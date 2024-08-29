【FOCUS】堅定信仰急需創新高，大客遭狙擊拖累老黃？

如果近百年前提出「擦鞋童理論（shoeshine boy theory）」的Joseph P. Kennedy（甘迺迪總統之父），看到周三（28日）傍晚雲集曼哈頓酒吧等待英偉達（Nvidia）財報的狂迷，會否押注「AI股王」見頂？業績報喜兼附贈回購的英偉達，盤後股價慘挫近7%，加上大客戶之一、遭空頭Hindenburg Research狙擊的超微電腦（Supermicro Computer），隔夜股價暴瀉19%（盤後再跌7%），英偉達股價能否盡快再刷新高，對堅定AI信仰至關重要。

第三季營收指引「未足夠好」

被稱為「地球上最重要股票」的英偉達揭盅截至7月28日的第二季季報，營收、淨利雙雙再創紀錄－－前者錄300.4億美元（預期：288.6億美元），按年增122%；後者錄165.9億美元，按年增168%。不過，強勁表現未阻盤後股價跳水，原因之一或是第三季業績指引「夠好、卻未足夠好」－－營收料325億美元（正負2%），雖高於市場平均預期的319億美元，但就低於賣方最樂觀的379億美元的預測。

英偉達料第三季營收325億美元（正負2%），低於賣方最樂觀的379億美元的預測。



原因之二，則是第二季的毛利率（75.7%）、淨利潤率（55%）雙雙較一季度的峰值下跌，儘管公司解釋，此主要是由於低收益的Blackwell材料存貨撥備，以及數據中心新產品組合增加，但此無疑加深了市場對下一代Blackwell晶片推出進度及營收貢獻的疑慮，尤其是英偉達僅籠統稱，預期Blackwell第四季可貢獻「數十億美元」營收。

應收帳款續升，欠賬者引猜測

或許是為了回應投資者有關公司客戶「過度集中」的關切，英偉達今次破天荒公布前五大直接客戶，第二季的營收貢獻佔比分別為14%、11%、11%、10%、小於10%；相比第一大直接客戶去年二季度貢獻營收17%，公司似有意暗示對單一客戶的依賴有所下降。

周三（28日）傍晚雲集曼哈頓酒吧等待英偉達（Nvidia）財報的狂迷。



值得留意的是，英偉達的應收帳款，從一季度的123.6億美元，升至二季度的141.3億美元，其中佔比最大的客戶，由一季度的佔總數16%升至二季度的佔總數23%，換言之，欠賬的雪球愈滾愈大－－到底是誰？

超微遭指存明顯會計危險訊號

無獨有偶，Hindenburg Research在英偉達財報揭盅前一天，將矛頭對準其客戶之一、有「AI妖股」之稱的超微電腦，指其存在「明顯的會計危險訊號、未披露的關聯方交易」等，超微隨後於周三宣布無法在周五（30日）前按時繳交2024會計年度10-K年報。

超微創始人梁見後同為台灣人，跟黃仁勛交情匪淺。



儘管華爾街認為，Hindenburg報告的指控「很難核實」且缺乏細節，但超微隔夜股價仍收跌19%。在此之前，其股價於開年伊始一度飆升逾三倍，最新較3月高位回吐逾六成。

作為AI服務器製造商，超微的模式是從英偉達買入晶片，然後為客戶訂製高效能的端對端系統。而公司創始人梁見後同為台灣人，跟黃仁勛交情匪淺。超微遭狙擊，會否拖累老黃？故事顯然還沒結束。