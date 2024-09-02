  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

02/09/2024

【FOCUS】存量房貸降息勢在必行，允「轉按」與否方關鍵

#金九銀十 #操盤 #降息 #萬科 #存量房貨 #轉按揭 #內銀股 #內房 #中國樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

       傳統「金九銀十」今年成色將有幾何？官方、市場的幾組數據齊指向不樂觀－－8月建築業商務活動指數錄2020年2月以來最低；8月百強房企銷售操盤金額按年降幅擴大；昔日「模範生」萬科上半年盈轉虧為逾20年首次。鑒於中央深改委會議最新提及「合理安排改革舉措的先後順序、節奏時機」，進一步下調存量房貸恐勢在必行。

 

百強房企銷售頹，建築業PMI逾四年低

 

　　創新高的暑假鐵路運輸日均發送量（1431萬人次），對比降至近三年最低的個人住房貸款餘額37.8萬億元（人民幣．下同），被網民調侃為「一百萬買不起老破小（主城區年代久遠的小型二手房），幾千元卻讓你看世界」，部分折射居民對背負二三十年沉重房貸愈顯猶疑。

 

【FOCUS】存量房貸降息勢在必行，允「轉按」與否方關鍵

克而瑞數據顯示，8月百強房企銷售操盤金額按年降幅擴大。

 
　　不願舉債，直接後果是8月內房住宅銷售跌幅進一步擴大。克而瑞數據顯示，當月百強房企實現銷售操盤金額2512億元，按年降幅從7月19.7%擴大至26.8%；首8月計，新四大龍頭保利、中海、綠城、萬科，各錄按年跌26.2%、14.7%、2.9%、34.1%。

 

　　內房頹勢未改，國統局周末揭盅的8月建築業商務活動指數跌至50.6，錄2020年2月以來最低水準再添佐證；與此同時，工程機械製造商龍頭三一重工最新公布半年報顯示，海外銷售收入增長235億元（增4.8%），遠勝國內銷售收入的143億元（跌11.7%）；而中國鋼鐵出口今年亦預計將創8年新高。

 

降幅或難看齊去年，銀行讓利成考驗

 

　　據央媽數據，全國新發放個人房屋貸款加權平均利率現處3.4%（截至7月）的歷史低位，部分城市甚至低至2.9%，但仍顯著高於重點50城2.03%的租金回報率（截至上半年）。加上房價看漲預期今非昔比，不難理解何以70大中城市新房價格連跌13個月。

 

【FOCUS】存量房貸降息勢在必行，允「轉按」與否方關鍵

上一輪22萬億元存量房貸利率下調，惠及逾5000萬戶，戶均每年可減利息支出3200元。

 
　　「517」樓市新政降低購房門檻效果仍待觀察，但目前更緊逼的，無疑是7月政治局會議定調的下半年「要以提振消費為重點……經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費。」繼去年8月31日央媽、金監總局發出通知，促成98.5%存量首套房貸利率平均調降73基點至4.27%後，進一步下調勢在必行。

 

　　按央媽測算，上一輪22萬億元存量房貸利率下調，惠及逾5000萬戶，戶均每年可減利息支出3200元。倘若現時規模約25萬億元的存量房貸利率再降，降幅可否看齊上次？從四大行上半年淨息差按年收窄21至29基點看，實際落地恐不及預期。相比之下，2019年8月明確禁止房貸抵押轉讓的央媽，會否如市場「小作文」那樣重啟跨行轉按揭，倒逼銀行內捲競爭、讓利於民，才是四大行早前獲買出新高背景下的觀察重點所在。

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#金九銀十 #操盤 #降息 #萬科 #存量房貨 #轉按揭 #內銀股 #內房 #中國樓市
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選最後階段的穩與忍

03/09/2024 16:33

大國博弈

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

02/09/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk