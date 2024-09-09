【FOCUS】PPI連縮CPI續漲，改善內需臨兩絆脚石

銅、原油、鐵礦石哀嚎遍野之際，中國8月工業生產者出廠價格(PPI)跌幅再擴大，錄連續23個月收縮。居民消費價格(CPI)續「正值以上，1%未滿」，6個月「新高」背後，飛漲的蔬果、豬肉，對比冷清的白酒、月餅，折射需求冷暖的複雜訊號，更有居民收入、地方財政的漣漪效應。

熱炒資源股齊跌落神壇

國家統計局周一（9日）公布，8月PPI按年跌1.8%（預期：-1.4%），降幅更較上月擴大1個百分點，呼應較早時8月官方製造業PMI在收縮區間愈跌愈深。就在數據公布同日，國際鐵礦石價格錄2022年底以來首次失守每噸90美元關口，反映中國房地產困境下的鋼鐵消費低迷；近日遭高盛大幅下調2025年價格預測的銅價，亦再失守每噸9000美元關口，而「銅博士」素來被視作中國經濟周期的風向標。

8月CPI漲幅續溫和，惟鮮菜價格因高溫多雨天氣按年飆升21.8%。



中國經濟今年餘下4個月增長前景再陷不明朗，8月底熱炒的資源股齊跌落神壇，中石油(00857)、中石化(00386)、江銅(00358)、神華(01088)、五礦資源(01208)等齊創月低。

值得一提的是，汽車製造業出廠價格按年、按月同跌，首8個月跌幅擴大至1.9%，超過去年全年的跌1.2%。

地方財政恐釀二次衝擊

再看CPI，按年升0.6%（預期：0.7%）相當溫和，但鮮菜價格因高溫多雨天氣，按年飆升21.8%，豬肉按年升幅雖回落，按月仍漲7.3%，顯示出矛盾訊號：一邊是民眾精打細算於「百物騰貴」，另一邊則是商家苦苦掙扎於通縮邊緣。

上半年國有土地出讓收入跌18.3%至1.5萬億元，傳統土地財政風雨飄搖。



就在周末，央媽前掌門易綱於上海外灘金融峰會罕有表示，當前應把重點放在抵擋通貨緊縮的壓力上，「如果你看名義國內生產總值(GDP)，它是正值，但你還需要看人們的收入和稅收收入」。此似道出改善內需的兩大絆脚石——樓市財富效應消退，以及地方財政風雨飄搖；前者加劇居民消費降級、積穀防饑，後者恐醞釀對經濟的第二次衝擊。

數據就顯示，上半年國有土地出讓收入跌18.3%至1.5萬億元，非稅收入卻按年勁增11.7%至2.18萬億元。排除盤活存量資產的正面效應，地方以更多的罰沒、更嚴的稅收來填補土地財政空白，對連續23個月收縮的PPI及增長前景效用幾何？值得警惕。