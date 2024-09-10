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10/09/2024

iPhone16 | 【FOCUS】蘋果、華為、小米，短兵相接「超級周期」

#iPhone16 #Super cycle #超級周期 #小米 #蘋果 #華為 #Apple Intelligence #Mate XT非凡大師
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　　為了抓住傳說中的AI升級「超級周期（Super cycle）」，各路手機玩家有多拼？周一（9日）發布全新iPhone16系列的蘋果，官網悄然下架了同樣支持Apple Intelligence的iPhone15 Pro系列；緊貼庫克（Tim Cook）凌晨的發布會，華為周二（10日）下午2時半將揭盅新機「Mate XT 非凡大師」；小米同日亦預告，下月登場的旗艦小米15系列將首發搭載高通驍龍8 Gen4晶片。

 

iPhone16「一點點蘋」

 

　　自2007年第一代iPhone上市，一年一度的新機發布會被形容為「科技界春晚」，不過，周二凌晨揭盅的iPhone16系列，似乎又應了「一點點蘋」的調侃－－顏色多一點、屏幕寬一點、晶片快一點、電池久一點……若論iPhone16相比iPhone15最顯眼的更新，當屬雙鏡頭由對角線排列改為上下排列，以及機身右側的相機控制觸感按鈕。

 

iPhone16 | 【FOCUS】蘋果、華為、小米，短兵相接「超級周期」

iPhone16外觀最顯眼的更新，為雙鏡頭由對角線排列改為上下排列，以及機身右側的相機控制觸感按鈕。

 


　　不過，主相機維持4800萬像素，屏幕更新率維持60HZ，快速充電功率維持20W，都令一眾「果粉」大有「失寵」之感。


　　值得一提的是，蘋果今次主打的首款「AI iPhone」概念，Apple Intelligence一系列新工具並不會出現於首發的iPhone16系列中，而是需待最早10月的iOS 18.1更新，且初期僅支援美式英文，結合ChatGPT的Siri更預計要等到年底。至於中國內地「果粉」何時能體驗蘋果智能，則「依監管部門審批情況而定」。

 

智能慢半拍或拖累銷量

 

　　市場估算，現時蘋果全球生態系統中料包括20億部iPhone，其中約有3億部過去逾四年都未升級；為此，蘋果據報已為潛在的「換機潮」訂購8800萬至9000萬部新iPhone的零件。回想iPhone6s系列，2015年創下上市三天大賣逾1300萬部的紀錄，因Apple Intelligence「慢半拍」而略顯先天不足的iPhone16系列，短期內或難以推動大量需求。

 

iPhone16 | 【FOCUS】蘋果、華為、小米，短兵相接「超級周期」

蘋果今次主打的首款「AI iPhone」概念，Apple Intelligence一系列新工具頗爲驚艷。

 


　　為了谷銷量，蘋果官網悄然下架了同樣支援Apple Intelligence的iPhone15 Pro兩款機型。而若以其電商平台自營門店價格看，晶片、相機功能似更強大的iPhone 15 Pro，僅比iPhone16貴850元人幣。


　　鑑於iPhone16釋放被壓抑換機需求的前景未明，頭頂蘋果概念的舜宇光學（02382）、瑞聲科技（02018）、工業富聯（滬：601138）周二半日普跌。

 

Mate XT非凡大師熱捧

 

　　蘋果憧憬中的「超級周期」更大的勁敵來自華為和小米。將於今日午後掀起神秘面紗的華為三重摺疊手機Mate XT非凡大師，儘管售價至今保密，但預約購買人數已超360萬，預料隨時引發「電子茅台」式炒作潮。

 

iPhone16 | 【FOCUS】蘋果、華為、小米，短兵相接「超級周期」

 

華為三重摺疊手機Mate XT非凡大師，目前預約購買人數已超360萬。


　　此外，小米周一亦預告，即將推出的小米15系列首發搭載驍龍8 Gen4晶片，並以「以前認為，15>16只會出現在考試排名上」，暗示性能媲美蘋果新機。驍龍8 Gen4晶片為高通為迎戰蘋果而設計，同採用3納米製程。小米總裁盧偉冰就預告，「未來一個多月時間，大家就會看到（芯片行業）拐點的出現。」


　　無論消費者最終是選擇蘋果、華為或小米，從基礎設施到終端設備，大型科技公司爭先恐後參與的AI競賽，「超級周期」的好戲注定還在後頭。

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