  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

16/09/2024

【FOCUS】兩數據警示前車可鑑，破「2D螺旋」還看地產

#固定投資 #工業生產 #消費 #債務通縮螺旋 #剪刀差 #房地產 #減息 #中國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中國8月M2（廣義貨幣）餘額高聳入雲刷新高，「宏觀三傑」工業生產、消費品零售、固定投資卻齊「拉胯」，70大中城市新樓價格指數亦錄逾9年最大跌幅。最高層敦促「抓好三季度末和四季度經濟工作」話音未落，央媽時隔短短一周口風驟變，暗示降準、減息陸續有來，惟要打破臭名昭著的「2D（債務-通縮）螺旋」，以「解鈴還需繫鈴人」的中國傳統智慧，切入點最終恐仍在房地產。

 

M1、M2剪刀差12年高，竣工面積大縮

 

　　內地中秋小長假前，重磅數據接踵而來，其中最值警醒的，並非全數遜預期的工業、消費、投資，而是以下兩項。其一是M1（狹義貨幣）與M2剪刀差擴大至-13.6個百分點，錄2012年8月以來最大。2012年有何特別？當年為中國GDP增速錄13年來首次「破8」。

 

【FOCUS】兩數據警示前車可鑒，破「2D螺旋」還看地產

8月工業生產、消費品零售、固定投資齊遜預期，70大中城市新樓價格指數亦錄逾9年最大跌幅。


　　此輪剪刀差擴大自5月以來愈演愈烈，背後是M1、M2增速拾級而下，且M1跌勢陡峭遠甚M2，反映企業投資、居民消費意欲低迷並傾向提前還款，以及資金大騰挪（如買理財產品、境外保險、實物黃金）。簡而言之，即是活錢減少、資金空轉，傳統貨幣政策已近極限。

 

　　其二是8月房屋竣工面積按年跌幅，顯著擴大至36.5%，錄2022年6月以來最大收縮。2022年6月又有何特別？當時多個城市因龍頭房企項目「爛尾」而引發業主「停貸潮」，中央政治局會議隨後在7月首提壓實地方政府責任「保交樓」。就在上月，住建部再重申，鎖定年底前應交付的396萬套住房。

 

央媽利率口風驟變，中央資金成關鍵

 

　　上述兩項數據，疊加5個月最慢的工業生產增速、年內最低的固投增速、再現負值的民間投資增速、擴大的汽車銷售跌幅等，不難理解央媽何解在最高層上周四（12日）強調「努力完成全年經濟社會發展目標任務」後，口風驟變。

 

【FOCUS】兩數據警示前車可鑒，破「2D螺旋」還看地產

央媽時隔短短一周口風驟變，暗示降準、減息陸續有來。


　　就在上周五（13日）晚8月金融數據發布後，人行官網以「有關負責人解讀」的形式稱，「著手推出一些增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本」。此與一周前人行貨幣政策司司長出席國新辦發布會時，明言「存貸款利率進一步下行面臨一定約束」，取態無疑不同。

 

　　然而，無論是通過降準額外釋放流動性，還是減息進一步降低資金成本，以此鼓勵居民、企業加槓桿，面對暗流涌動的「債務通縮螺旋」，都顯得一廂情願。歸根究底，導致地方政府資產負債表、居民部門資產負債表日益惡化的癥結，仍在房地產，恐終要動用中央資金直接馳援樓市、地方、銀行、家庭的政策工具，方能扭轉預期，真正令社會總需求重燃動力。

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#固定投資 #工業生產 #消費 #債務通縮螺旋 #剪刀差 #房地產 #減息 #中國經濟
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk