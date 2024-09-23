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23/09/2024

【FOCUS】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

#國家統計局 #研究生 #青年失業率 #中年失業 #畢業季 #凡人歌 #前所未有 #下流社會 #逆行人生 #裁員
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　　國家統計局「完善」後的16-24歲勞動力失業率，8月錄18.8%的年內新高，盡顯「畢業洪流+招聘洪荒」疊加效應。眼見內地高考、研究生報名人數分別連漲7年及連漲8年，可以預計未來數年青年就業壓力有增無減。另邊廂，份屬「中年」的30至59歲失業率，徘徊3.9%低位，看似平靜背後暗藏酸甜苦辣。

 

2025年畢業季或難上加難

 

　　當物理學學士獲錄用為中學勤雜工（公告原顯示為「碩士研究生」），高校就業競爭之「捲」已盡在不言中；而國統局8月青年失業率，未如過往較7月出現季節性回落，反按月升1.7個百分點，更令人憂心即使排除「在校生」，亦難阻螺旋式上升。

 

【FOCUS】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

國家統計局「完善」後的16-24歲勞動力失業率，8月錄18.8%的年內新高。

 
　　究其原因，如將青年失業總人數視作一個游泳池，先看源源不斷的「注水」端。今年高校應屆畢業生錄1179萬歷史紀錄，若以本科4年、研究生3年學制倒推，2020年高考、2021年研究生報名人數分別為1071萬人、377萬人。再以2021年高考、2022年研究生報名人數分別為1078萬（按年增7萬）、457萬（按年增80萬）估算，2025年畢業季人數大概率再刷新高。

 

　　再看「出水」端，無論是央媽二季度企業家調查顯示，認為經營狀況「較好」的佔比僅18%，還是58同城二季度人才流動大數據顯示，企業招聘活躍前三崗位分別為服務業、銷售代表、店員，都足見「筍工」難找。

 

防日本「下流社會」之鑑

 

　　青年失業率數字的高低，固然可一窺宏觀經濟的晴雨冷暖，但若借鑒日本90年代初經濟泡沫破裂後的十多年，15-24歲青年失業率於2003年見頂（10.1%），其後衍生的社會現象，方更值得警醒。

 

【FOCUS】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

《下流社會》作者三浦展形容，就職難、收入低的年輕人不介意成為「中流階層中的下層」。

 
　　2006年以《下流社會》一書轟動日本的三浦展就形容，就職難、收入低的年輕人對人生無甚熱情，消費欲望低下，不願加班，沉迷電動，穿著肥大衣物坐在路邊吃飯，凡事「自己開心就好」。此心態令他們不介意跌落中產，成為「中流階層中的下層」，最終令社會下沉的拉力愈來愈大。

 

　　以此反觀頭頂「35歲危機」達摩克斯之劍的中年人（30至59歲），失業率低至3.9%，何解？內地近日熱播的幾部電影、電視劇似乎提供了答案－－不同於瀟灑的年輕一代，上有老、下有小的中年人即使面對失業危機，也絕不允許自己淪為社會的「邊角料」。

 

外賣月嫂網約車難掩艱難

 

　　《逆行人生》中意氣風發的程序員高志壘，遭裁員後變身送外賣大叔；《凡人歌》中住在800萬豪宅中的全職貴婦沈琳，面對丈夫失業當月嫂、賣滷味；《小歡喜》中突遭裁員的法務科長方圓，成為敬業愛業的網約車司機……似乎應了對中年再就業的調侃，「鐵人三項」外賣、快遞、網約車；「吉祥三寶」保姆、保安、保潔員。

 

【FOCUS】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

《凡人歌》中住在800萬豪宅中的全職貴婦沈琳，面對丈夫失業創業賣滷味。

 
　　不過，劇本中失業後仍能在別處發光發熱的情節，不乏引發「精神勝利法無用」、「不婚、不生、不買房才能創造美好生活」的冷眼相看，亦難消弭關於學歷貶值、底層艱難的大眾共識。

 

　　隨著學界最新以四個「前所未有（前所未有的超大經濟體轉型、前所未有的超大體量房地產市場下行期轉型、前所未有的人口與社會轉型中的經濟轉型、前所未有的科技革命和逆全球化）」，形容中國經濟新舊動能面臨的挑戰，而「10萬億」刺激呼聲再起，且看路徑依賴何時擊破。

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