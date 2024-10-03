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03/10/2024

【FOCUS】美國港口大罷工，攪動選情黑天鵝

#罷工 #加薪 #通脹 #供應鏈 #美國大選 #大國博弈
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　　波音公司3.3萬名機械師的罷工潮進入第四周之際，美國東海岸及墨西哥灣的4.5萬名港口工人，周二（2日）凌晨亦開啟47年來最大規模罷工。除了77%的加薪叫價遠比波音員工（40%）激進，更將矛頭對準「自動化」。最進退維谷的無疑是總統拜登，一方面要籠絡工會選票，另一方面又要慎防經濟打擊、通脹重燃。

 

經濟每日損失或可高達45億美元

 

　　「沒有我們，你們就無法生存」，領銜今次罷工的國際港口工人協會（ILA）主席Harold Daggett，在夜幕中放出狠話，加上社交媒體上瘋傳的超市空貨架、廁紙大搶購相片，都令今次從紐約蔓延至德克薩斯東海岸的港口工人罷工，影響力不容小覷。

 

【FOCUS】美國港口大罷工，攪動選情黑天鵝

ILA港口工人罷工除了要求加薪，還反對自動化。(AP)


　　數據顯示，美國50%至60%的進出口貨物都是經東海岸及墨西哥灣的港口卸載，包括機械設備、化學品、金屬、紡織品，以及香蕉（每年高逾380萬噸）等新鮮食品；僅沃爾瑪過去一年就有逾4.7萬個標準箱（TEU）經此進口，緊隨其後還有宜家家私、三星、LG、家得寶等公司。

 

　　世界大型企業聯合會就測算，罷工每天對美國經濟造成的損失介乎4.5億至5.4億美元，即使是短暫停止卸貨，也可能導致供應鏈中斷數周；假設罷工持續一周，將令經濟自11月中時放緩。摩通的極端情境下，經濟每日損失更可高達45億美元。

 

反自動化致低效率，惟侵侵支持

 

　　港口工人要求未來6年新合約期加薪77%（資方提議加薪50%）之外，並要求在自動化進程中有更大發言權，包括拒絕由自動化機器完全負責裝卸。此跟廣州港、鹿特丹港等全球先進港口，爭相採取全自動化的龍門起重機、無人駕駛貨車截然不同。世界銀行最新貨櫃港口績效指數（Container Port Performance Index）排名顯示，沒有一個美國港口進入前50名（第一名為中國的洋山港）。

 

【FOCUS】美國港口大罷工，攪動選情黑天鵝

工會主席Harold Daggett曾獲特朗普背書「反對港口自動化」。


　　此跟去年底美國汽車工人聯合工會（UAW）發起罷工，要求在清潔能源轉型中防止傳統崗位流失，幾乎如出一轍。不過，從特斯拉聲稱上海超級工廠實現「95%的自動化生產」，到OpenAI最新融資66億美元，令估值達到1570億美元（年初為860億美元），都足見技術趨勢勢不可擋。

 

　　眼下最緊逼的問題是，距離總統大選投票日不到5周，獲特朗普背書「反對港口自動化」的Harold Daggett執大旗的今次罷工將持續多久，由此引發的消費品、供應鏈中斷有多嚴重，隨時成選情新的「黑天鵝」。

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