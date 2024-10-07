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07/10/2024

【FOCUS】2萬億 VS 10萬億？增量政策考驗漂亮去槓桿

#定心丸 #國家發改 #增量政策 #瘋牛
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　　被稱為「史上最受期待」A股復市前夕，國家發改委預告周二（8日）同日登場的「增量政策」發布會，誓要為大A「節後補漲」送上定心丸。一行一局一會、中央政治局先後出招之後，最關鍵的「第三支箭」－－財政政策，是將射向2萬億、6萬億還是10萬億的「靶心」，迎來揭盅時刻。而基於2015年「煙花過後，遍地雞毛」的前車之鑑，決策者要防止「瘋牛」失控，更考驗預期拿捏和漂亮去槓桿的藝術。

 

外圍大環境變數悄然陡升

 

　　國慶黃金周內地市場休市的短短三個半交易日（2日、3日、4日），恒生指數、納斯達克中國金龍指數分別續漲8%、11%，恒生科指截至周一（7日）中午更飆升近13%，令一眾心急難捺的內地投資者，不惜蜂擁香港開戶「落場為敬」。

 

【FOCUS】2萬億 VS 10萬億？增量政策考驗漂亮去槓桿

接下來「飛龍在天」能否持續，最關鍵的「球」勢落入財政政策之手。


　　如果說上周的政策風向，從「固本培元」的擠牙膏，驟然轉至「不惜一切代價」的火箭炮，激發起中國散戶、對沖基金狂熱的「FOMO（害怕錯過）」情緒，造就A股、港股逾十年最佳表現，那麼接下來「飛龍在天」能否持續，最關鍵的「球」勢落入財政政策之手。

 

　　值得留意的是，本周「增量政策」大禮包的背景，跟一周多前「政策」大禮包時的外圍大環境變數陡升。美國強勁的9月非農數據，似澆熄11月激進減息的可能，華爾街資深老將Ed Yardeni甚至預期，聯儲今年都不會再減息，國慶節前兌美元高見6.97的離岸人幣，最新重回7.08，而新日揆石破茂的鴿派言論，亦令日圓套息交易重燃。

 

終需回歸實體經濟基本面

 

　　以上或意味著，「增量政策」不僅需符合市場預期，甚至要超越市場預期，方能令「惴惴接最後一棒」的人放心進場、安心持貨。

 

　　那麼，明日的增量政策有何值得期待？看看發布會的主題「扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」，再加上發改委旗下媒體中宏網周六（5日）「稍縱一逝（網頁鏈接現已轉「信息審核中」）」的文章，提及「以虛促實」，足見決策層並未被近日的股市暴漲沖昏頭腦－－A股「強勢收復3300」也好，「5000點不是夢」也罷，最終都需回歸實體經濟的基本面。

 

【FOCUS】2萬億 VS 10萬億？增量政策考驗漂亮去槓桿

A股從2700點邊緣強勢收復3300點以上，但最終仍需修復經濟基本面。

 

　　而無論是眼下緊逼的房地產、地方債問題，還是中期的收入分配、消費信心問題，乃至長期的人口結構、低生產率問題，解決之道無不指向財政政策，此亦解釋了9月中央政治局會議明言，「要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債」。

 

防加重債務及壓縮政策空間

 

　　不過，眼下最大的懸念是「超長國債/專項項」的規模，外媒小作文、權威智囊的押注，從「2萬億特別主權債（包括支持消費品以舊換新、每月補貼二孩家庭等）」，到「中央一次性追加發行特別國債5000億，以及新增長期國債每年額度6萬億」，再到「安排10萬億國債並不算誇張」，可謂天壤之別。

 

【FOCUS】2萬億 VS 10萬億？增量政策考驗漂亮去槓桿

財政政策當務之急是減輕居民、企業（包括地產商）、地方政府的債務負擔。


　　此外，相關放風或建議還包括，「年底突擊補助民生和鄉村建設」、「提高個稅起徵點到8千元」、「下調企業所得稅率」、「發行長期國債重組地方債務」、「設立國家基金收購存量房」等。

 

　　財政政策的規模尚不可知，但減輕居民、企業（包括地產商）、地方政府的債務負擔，而非適得其反加重債務、壓縮未來政策騰挪空間，乃至引發不可接受的通脹，財政刺激的力度、時機、節奏，實現「漂亮的去槓桿」殊是考驗。

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