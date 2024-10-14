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14/10/2024

【FOCUS】發布會一浪接一浪，風險底線愈見清晰

#財政部 #增量政策 #發布會 #救市 #就業 #地方債
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　　一行一會一局、發改委、財政部、市監總局、工信部、司法部……自中央扣響「救市」發令槍，中國最高貨幣、金融、宏觀等決策部門的發布會可謂一浪接一浪。儘管市場翹首以待的政策「火箭筒」具體量級仍然不詳，惟官方發聲愈趨頻密，在多個領域的政策轉向就愈顯明確，風險底線亦愈見清晰。

 

兩前財長口風遭逆轉

 

　　被「鱷王」達里奧（Ray Dalio）稱為「載入史冊」級的中國政策轉向，時機絕非偶然，此從惡化的9月CPI、PPI數據，以及大概率將放緩的9月出口增速（預期：5.9%）、第三季GDP增速（預期：4.4%）即可見一斑。

 

被「鱷王」達里奧（Ray Dalio）稱為「載入史冊」級的中國政策轉向，時機絕非偶然。

 

　　而從周六（12日）財政部、周一（14日）四部門聯合發布會看，真正促成7月政治局會議「及早儲備並適時推出一批增量政策舉措」，轉化為9月「加力推出增量政策」的，或在兩大風險底線－－基層和就業。

 

　　先看財政部部長藍佛安，周六明言「擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務」，徹底逆轉前財長劉昆有關「堅持中央不救助原則，誰家的孩子誰抱」，以及前財長樓繼偉「不應透過債務置換解決地方債風險」的口風。

 

穩住基層，兜底就業

 

　　此意味去年7月政治局會議「制定實施一攬子化債方案」，今年7月政治局會議「完善落實一攬子化債方案」的吹風，終於駛入中央馳援長期財政緊平衡的地方政府的直路。參考上一輪2014-2018年地方債置換的逾12萬億規模，累計節約利息1.7萬億元，今次財政部預告的「近年力度最大」地方隱性債務置換方案，規模隨時有過之而無不及。背後目的就在被藍佛安稱為財政基本職責的「三保」－－保基本民生、保工資、保運轉，簡而言之即是穩住基層。

 

馳援地方政府化債，背後目的就在被藍佛安稱為財政基本職責的「三保」。

 

　　再看周一上午四部門聯合發布會，無論是「引導平台企業用流量幫助平台內商戶擴大市場交易量」，還是「加快推動出台《民營經濟促進法》」等，亦是直指民營、小微企業作為就業兜底的重要功能。

 

房地產難成「棄子」

 

　　另值一提的是，國務院副總理何立峰一連三日（10月10日至12日）在山西太原、陜西西安調研房地產等工作時，將房地產市場稱作當前宏觀經濟的「風向標」、「對於推動經濟持續回升向好、維護人民群眾切身利益至關重要」，幾乎是間接承認房地產現階段「支柱」地位難撼。

 

國務院要求進一步打好保交樓攻堅戰，顯示房地產並非淪落棄子。

 

　　加上財政部為專項債收購存量房和土地儲備開綠燈，國務院要求進一步打好保交樓攻堅戰，足見無論地方債還是房地產，仍被當局視作「中國模式」的重要部分，而非淪落棄子。在此大前提下，宜對「增量政策」保持信心。

 

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