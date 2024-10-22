【FOCUS】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？

當美國最繁忙港口的碼頭工人年薪高達20萬美元；當馬斯克、庫克雙雙質疑大學學位的必要性；當「爛尾娃」成為就業艱難的內地畢業生的自嘲……Z世代的未來出路，或不在白領、也不在藍領，而是「新領」－－技能精湛的熟練員工。而中共中央、國務院周一（21日）傍晚發布《意見》，提出提高產業工人經濟收入，吸引更多青年加入產業工人隊伍，正合此趨勢。

青年失業率17.6% VS 製造業缺人

繼罷工3天的美國東岸碼頭工人獲資方允諾6年加薪62%，罷工近月的波音機械師亦最新迎來資方4年加薪35%的提議，顯示與貨櫃、零件為伍，亦隨時是薪資羡人的「筍工」。在中國內地，美團研究院上月亦披露，一線城市外賣騎手月均收入達7354元，遠高於麥可思研究院統計的2023屆本科畢業生的月均收入6050元。

9月16至24歲（不包含在校生）城鎮失業率略降至17.6%，但仍為今年次高。

國家統計局周二（22日）公布，9月16至24歲（不包含在校生）城鎮失業率略降至17.6%，但仍為今年次高。要解決「千軍萬馬過獨木橋」，最終卻陷入「大學畢業即失業」的悖論，用工缺口高達3000萬的製造業等產業（僅電動車行業就需120萬），或成下一個就業風口。

分配傾向多勞者、技高者、創新者

最新《關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》就提出，提高產業工人經濟收入，「堅持多勞者多得、技高者多得、創新者多得」；吸引更多青年加入產業工人隊伍，增強製造業崗位對青年的吸引力；力爭到2035年，培養造就2千名大國工匠、1萬名省級工匠、5萬名市級工匠。

結合人社部2022年5月將原有的「五級」技能等級延伸為「八級」，形成學徒工、初級工、中級工、高級工、技師、高級技師、特級技師、首席技師等八級職業技能等級（職位）序列， 可見當局不單提倡「勞動光榮」，更強調「技能寶貴」。

中國擁全球規模最大職業教育體系

眼見內地藍領群體高達逾4億人，如何才能脫穎而出，成為技能精湛、收入不菲的「新領」？答案就在被稱為全球規模最大的職業教育體系－－逾萬間職業學校（不包括人社部主管的技工學校），以及逾2900萬在校生。

中國擁有逾萬間職業學校（不包括人社部主管的技工學校），以及逾2900萬在校生。

以連續8年位居內地職校競爭力榜首的深圳職業技術大學為例，設有人工智能、新能源汽車、智能製造、大數據、製藥等多個工程技術本科專業，可謂緊貼潮流。而剛剛升格的安徽萬通技師學院（前身為安徽萬通高級技工學校），亦設有智慧網聯汽車技術、工業機器人等應用專業。

值得一提的是，擁有實際動手的創意和技能，無論是零成本培養綠植，還是在家自打黃金首飾，乃至返鄉改造破舊老屋，愈來愈被年輕一代視為引以為傲的資本。技能優先，而非學位優先，勢改寫真正的職業成功定義。