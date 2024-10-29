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29/10/2024

【FOCUS】國產機鬥內捲，小米鮎魚上身

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 　　iPhone16未能攪動的「換機大潮」，VIVO、小米、iQOO、榮耀、一加、真我、紅米、華為等一眾「後繼者」，你方唱罷我登場式的發布會盡顯躍躍欲試。捲相機、捲AI、捲智聯……加上各款旗艦手機爭相顯擺的高端晶片，上游大廠的競爭同精彩。

 

小米15加價，晶片相機電池「物超所值」？

 

　　距離小米15旗艦新機周二晚（29日）7時發布倒數不到6小時。去年10月小米14的3999元人民幣起的「3」字頭定價，注定成為絕響，市傳4299元、甚至4599元起跳。

 

【FOCUS】國產機鬥內卷，小米鮎魚上身

光學高速鏡頭功能是今次小米15的主打之一。


　　創始人雷軍強調，「即便漲價，依舊物超所值」，底氣或來自首發搭載高通驍龍8至尊（Snapdragon 8 Elite）晶片、攜手徠卡（Leica）打造的光學高速鏡頭、配備最高能量密度（850Wh/L）的金沙江電池，以及全新澎湃OS2系統、超窄（1.38毫米）四邊等寬邊框、超聲波指紋解鎖……以上被小米官方定性為「有史以來最大一次升級」。

 

　　不過，前有iPhone16、後有華為Mate70兩大高端勁敵，爭相借10月尾窗口期發布新品的「第二方陣」品牌，又怎會任由小米專美？周三（30日）、周四（31日），同樣搭載驍龍8至尊晶片的榮耀Magic17、一加13兩款新機也將緊追登場。再看捲鏡頭，這邊廂小米攜手徠卡，那邊廂VIVO、一加就分別聯合蔡司（Zeiss）、哈蘇（Hasselblad），勢要三大歐洲光學/相機大廠為自己加添個性。

 

捲AI鬥內存，長鑫存儲緊追海力士、三星

 

　　無巧不成書，就在雷軍上周五（25日）解釋小米15漲價原因之一，為元器件成本上漲的前一天，存儲晶片巨頭SK海力士公布三季度營收錄17.57萬億韓元的歷史新高，背後既受益HBM（高頻寬記憶體）晶片價錢節節攀升，更反映各路手機終端製造商競相「加配」AI功能。

 

【FOCUS】國產機鬥內卷，小米鮎魚上身

三星今年5月發布支持32GB的LPDDR5X内存晶片。


　　上一代小米14的LPDDR5X內存晶片即來自SK海力士，不過今年8GB版本已成絕響，小米15內存將一律以12GB起步，理由正正是為支撐AI模型順暢運行，姿態高過仍一律8GB的iPhone16。


　　一眾旗艦/高端手機移動端搭載的LPDDR5/LPDDR5X內存晶片，原本由三星早在2019年7月搶先推出；後來居上取代三星成為HBM晶片市佔一哥的SK海力士，去年8月宣布量產全球最大容量的24GB LPDDR5X（已搭載於一加Ace 2 Pro手機）；不甘落後的三星今年5月再發布支持32GB的LPDDR5X。而中國的長鑫存儲去年11月亦推出國內首款LPDDR5，並布局性能更高的LPDDR5X。

 

打造人車家全生態，大家電展階段性成果

　　對今晚小米發布會如坐針氈的，恐還有一眾家電巨頭。毫不掩飾對「人車家全生態」野心的小米預告，今晚將集中展示另一戰略業務「大家電」的「階段性成果」，並劇透將推出全新空調、電視、洗衣機、冰箱等品類。

 

【FOCUS】國產機鬥內卷，小米鮎魚上身

毫不掩飾對「人車家全生態」野心的小米將集中展示「大家電」的「階段性成果」。


　　從造手機、到造車（今晚亦將發布小米SU7 Ultra量產版）、造家電，憑藉忠心「米粉」的口耳相傳，小米空調目前已成為「三巨頭」格力、美的、海爾後的第四勢力，更引發美的慨嘆，「在大家電領域，傳統營銷手段出現失靈」，而格力則就專利權將米家風扇告上法庭。


　　盡管「三巨頭」、海信、百度等紛紛布局智能生活、智能家居，但若論擁有人、車、家場景優勢和高用戶粘性的，或僅屬小米和華為。要評估小米的鮎魚效應，且看今晚的發布會有何新驚喜。

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