【FOCUS】減息減了個寂寞，鮑公茫然下一步

基準聯邦基金利率一減、再減;十年債孳息、盈虧平衡通脹率、抵押貸款利率卻一升、再升。儘管美國經濟快車的「減息」油門似已失靈,但聯儲主席鮑威爾仍在思索,下一腳是快轟還是慢踩,認真而又茫然。

債息、按揭利率、通脹預期齊升

因總統大選而推遲一天公布的11月議息聲明,周五(8日)一如減息25基點,聯邦基金利率繼9月從23年高位回落50基點後,最新降至4.5%-4.75%。

聯儲主席鮑威爾仍在思索,「減息」油門下一腳是快轟還是慢踩,認真而又茫然。(AP)

不過,自上次議息(9月18日)以來一個多月,十年期美債孳息一反常態不降反升,由3.7%企上4.3%;反映未來通脹預期的十年期通脹掛勾債券盈虧平衡通脹率(breakeven inflation rate),從2.12%升至2.33%;30年按揭抵押利率亦連升6周至7月最高水平的6.79%--換言之,鮑公減息似減了個寂寞(網絡用語,指沒有實質效果)。

對此,鮑公在記者會上撇清關係稱,這些實際上與聯儲的政策無太大關聯,亦似乎並不主要出於通脹預期上升,而是跟經濟中的其他因素有關,例如增長更強勁。此顯然忽視了市場對特朗普2.0帶來的關稅、移民、赤字等擔憂。

快慢皆雙刃劍,未排除加息可能

美國通脹易升難跌幾已成市場共識,甚至滯漲的陰霾亦悄現於地平線上;另一邊廂,勞工部最新數據顯示,美國持續申領失業金人數升至189.2萬的近三年最高,而9月美國個人利息支出創下5560億美元的史上第二高。

十年期與三個月期美債收益率在持續倒掛逾740天後,正愈來愈接近轉正。

儘管鮑公表示,如果經濟保持強勁且通脹無持續向2%邁進,聯儲可以「更緩慢」放鬆政策限制;如果勞動市場意外疲軟或通脹下降速度快於預期,聯儲可以「更快速」採取行動,聽起來游刃有餘的背後,實際是無論減息「快」或「慢」,都是雙刃劍,後果要麼是通脹重回,要麼是失業飆升,心中無符的他甚至未排除明年加息的可能性(但強調並非計劃),「我們所做的事存在太多不確定性(too much uncertainty in what we do)」。

另一不可忽視的訊號是,十年期與三個月期美債收益率在持續倒掛逾740天後,正愈來愈接近轉正,而迭創新高的標指,最大10家公司的市值佔比已逾三分一。前者歷史上是可靠的衰退來臨指標,後者或預示未來大盤回報或較過去十年顯著跑輸。