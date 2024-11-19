【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化

中國年度快遞量周日（17日）突破1500億件之際，頭頂高端光環的行業巨頭順豐，周二（18日）起啟動在港招股，將晉身首個「A+H」上市的物流企業。而在今次擬集資最多61.71億港元前，順豐剛剛完成慷慨派息67億元人民幣（包括48億特別股息）。

強者環伺，淘天京東抱團

當「拆快遞」成為國人的生活方式，2024年開年至今穿梭往來的1500億件快遞，挨個排列足以往返地球和月球50次，日業務量最高可達7.29億件。如此巨大的市場蛋糕，焉能不令人眼紅？

經過多年價格戰和汰弱留強，如今的玩家可謂各具實力－－官方背景的郵政，老牌的「三通一達（圓通、韻達、申通、中通）」，外來的極兔（01519），後台強大的菜鳥和京東物流（02618）……民營快遞營收一哥順豐，可謂四面受敵。

淘寶天貓近日接入京東物流，接著京東商城投桃報李接入菜鳥。

最直接的證據即是近期淘天系、京東系似聯手狙擊順豐。先是淘寶天貓接入京東物流，接著京東商城投桃報李接入菜鳥；雙11前夕，淘寶再宣布停止向香港用戶提供順豐送貨選項，而京東則在港推出滿299元免運費最快次日送貨上門，無疑令順豐倍感壓力。

速運業務單票收入十年低

儘管「電商件（經濟快遞）」佔順豐業務收入比例極低（上半年不到10%），但貓（淘天）狗（京東）兩大電商巨頭聯手，相當於堵住順豐的電商增量市場之路；此外，儘管順豐的核心業務時效快遞續推動營收雙位數增長，但速運業務單票收入10月僅錄14.64元人幣，錄十年最低，背後或是「以價換量」的苦衷。

鄂州花湖機場是亞洲第一個、世界第四個專業貨運樞紐機場。

為此，發力開拓海外市場或是差異化突圍的利器，順豐今次招股就擬將集資所得約45%用於加強國際及跨境物流能力。此布局早在順豐謀劃8年，在湖北鄂州投資、建設、運營花湖機場（總投資320億元，2022年11月正式開通），將其打造成「空中出海口」，以及2021年斥資逾175億元收購嘉里物流（00636）51.5%股權即已顯露。

10位基石投資者陣容強大

順豐的業務規模和公司價值「亞洲第一、全球前三」的願景，似乎受到一眾重量級基石投資者的垂青。包括橡樹資本、小米、大摩、太保、信和置業等10位基石投資者，將合共認購約2.05億美元股份。

順豐同城官宣「亞洲飛人」蘇炳添為首位品牌代言人，惟股價至今仍潛水。

陣容相當強大，不過，如回想順豐旗下2021年5月上市的順豐房託（02191），擁有國家隊背景的中國東方資產管理擔任基石投資者，最新股價仍低於招股價；另一隻2021年12月上市的順豐同城（09699），亦於招股價下潛水。較A股折讓最多三成的順豐港股是否買得過？在上市前豪派特別息及中期息，醉翁之意或已不言而喻。

撰文:金子安