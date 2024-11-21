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21/11/2024

NVIDIA | 【FOCUS】「半杯水」看英偉達，AI大撒幣亟待消化期

#英偉達 #微軟 #亞馬遜 #谷歌 #Meta #華爾街 #AI晶片 #資本開支 #投資回報
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　　季報驚艷，盤後下跌－－二季報的劇本，三季報再重演。「AI之王」英偉達周三（20日）放榜，上季營收、利潤再破紀錄，惟坐於3.579萬億美元市值的全球之巔，第四季營收展望未能滿足市場的激進預期，盤後股價一度跳水近7%。不過，有二季報後自階段低點（102.8美元）反彈逾四成的往績，華爾街仍押注看漲。

 

Blackwell出貨勢成「金鵝」

 

　　微軟、亞馬遜、谷歌、META、X……一眾科技巨頭就人工智慧你爭我逐，若論漁翁得利者，非佔據AI晶片市場至少80%份額的英偉達莫屬。強勁的資本開支加持之下，英偉達三季度營收按年增94%至351億美元，淨利按年增109%至193億美元，雙雙刷新歷史新高。

 

【FOCUS】「半杯水」看英偉達，AI大撒幣亟待消化期

「AI之王」英偉達周三（20日）放榜，上季營收、利潤再破紀錄，

 

　　鑑於下一代晶片Blackwell，出貨於第四季正式啟動（本季僅發出1.3萬個晶片樣本），且預計未來數季都將處於供不應求狀態，市場預計僅第四季就將帶來50億至130億美元收入。坐擁此「金鵝」，公司預計第四季營收續上衝375億美元（正負2%）。

 

　　此外，市場預期微軟、亞馬遜、谷歌、META四巨頭2025年資本開支將攀升至2500億美元，對AI晶片的需求勢有增無減，華爾街押注英偉達最牛上看202美元，標價中位數為165美元，意味仍有至少一成上漲空間。

 

營收增速回落，競爭者四起

 

　　那麼何解盤後股價卻不升反跌？最大原因即是「半杯水」看滿者歡呼營收不斷刷新高，看空者卻關注增速呈現見頂回落，由去年第四季的265%拾級而下至262%、122%、94%，第四季料70%。

 

【FOCUS】「半杯水」看英偉達，AI大撒幣亟待消化期

 

「半杯水」看滿者歡呼營收不斷刷新高，看空者卻關注增速呈現見頂回落。

 

　　另一擔憂則是，面對AI晶片這一大蛋糕，愈來愈多的公司試圖分一杯羹。除了目前最大的競爭對手AMD，早在去年12月已推出性能超越英偉達H100的MI300晶片，微軟周二（19日）亦推出兩款用於加速AI操作基礎設施的客製化晶片。微軟有份投資的新創公司d-Matrix，同日亦推出首款AI晶片Corsair，支援聊天機器人和視頻生成。有別英偉達晶片重在大模型「訓練」，Corsair重在「推理」。

 

　　此外，另一巨頭亞馬遜擬下月正式推出的「Trainium 2」AI晶片，定位為英偉達更便宜的替代品（Blackwell晶片每個售價高達4萬美元），現正進行測試。

 

　　當AI晶片賽道的玩家愈來愈多，前景固然一片光明，但業界就AI大撒幣、股價大躍進的投資回報考量，進入中途「消化」階段，時點似愈來愈近。

撰文:金子安

 

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