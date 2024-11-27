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27/11/2024

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫勾斷鏈」

#旅遊業 #民間交流 #特朗普 #免簽入境 #開放
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　　「特朗普2.0」黑雲壓頂，外貿商爭分奪秒出貨、囤貨之外，中國不斷擴容的「免簽」朋友圈，更顯示北京以對外開放、民間往來，對沖華盛頓「脫勾斷鏈」的意圖愈加清晰。外國遊客蜂擁訪華，除了帶來經濟效益，更通過走進工廠、鄉村創業等next level形式，深入體驗真正的中國，破除對華鷹派的意識形態濾鏡。

 

免簽國擴至38個，入境人次飆

 

　　備受對華鷹派和西方媒體「陰間濾鏡」妖魔化的中國，正大開國門，宣布本周六（30日）起再新增日本、保加利亞等9個免簽入境國（試行一年），令免簽朋友圈總數擴大至38個－－從歐洲申根國（除瑞典、捷克、立陶宛），到新西蘭、澳洲，再到韓國、日本、大馬、星洲，持普通護照者來華旅遊、經商、探親、過境等不逾30天，都能免簽入境。

 

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫鈎斷鏈」

首三季入境外國人2282.1萬人次，全年或有望收復疫情前2019年的3188萬人次紀錄。

 

　　大招一出，效果立竿見影。國家移民管理局數據顯示，首三季入境外國人2282.1萬人次，全年或有望收復疫情前2019年的3188萬人次紀錄。出入境遊兩旺，帶動內地最大在線旅遊平台携程（09961）、國航（00753）、南航（01055）、東航（00670）過去三個月分別升34%、49%、39%、17%，國泰（00293）更錄八連升。

 

走進工廠、農村，促民間交流

 

　　如同外貿商加緊在「特朗普2.0」關稅生效前囤貨、出貨，或推動中國2024全年出口井噴至3.55萬億美元歷史新高，擴大免簽國無疑同樣帶動酒店、餐飲、零售、娛樂等勞動密集型產業發展，刺激國內消費。但更深層的考量是，通過免簽促進民間交流，反擊對華負面敘事。

 

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫鈎斷鏈」

最新開播的真人秀節目「我在中國當農人」，展示跨國新農人創業。

 

　　Youtube、TikTok等社交媒體上，外國遊客鏡頭下令人炫目的繁華都會、山水奇景、高鐵網絡之外，亦出現更多另類視角。參觀新能源汽車智能工廠，到鄉村進行跨國新農人創業，鑽研唐裝、武術、書法、泡菜等文化遺產……都是有意擺脫官方宣傳，借日常體驗宣揚中華軟實力。

 

　　諷刺的是，高舉「美國優先」大旗的特朗普，自本月6日宣布勝選至今，全球決策情報公司Morning Consult對英、法、德　、日、印、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲9國的調查即顯示，受訪人士對美國的淨好感度（Net Favorability）已跌至逾三年最低。

 

撰文:金子安

 

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