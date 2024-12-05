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05/12/2024

【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴

#納瓦羅 #Peter Navarro #關稅 #通脹 #美國製造業 #特朗普 #貿易戰 #貿易顧問 #大國博弈
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　　若論特朗普2.0團隊「絕對忠誠」的佼佼者，非親身坐監4個月的納瓦羅（Peter Navarro）莫屬。就在周三（4日），這位以極端、好鬥著稱的對華鷹派，剛剛獲特朗普提名為貿易與製造業高級顧問，勢要攪動侵侵上任首100天的腥風血雨，而中國必然是其首要目標。

 

反首階段貿協，斥努欽為張伯倫

 

　　曾在特朗普1.0任期擔任貿易與製造業政策辦公室主任（相當於首席貿易顧問）的納瓦羅回來了。因著有《Death by China（致命中國）》而廣為人知的對華強硬派；或不為人知的是，他在2020年1月中美達成第一階段貿易協議前最後一刻，極力反對美方簽署。

 

【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴

納瓦羅在特朗普第一任期，影響力不敵溫和派時任財長努欽(左)。(AP)

 

　　當時頻頻被排除於重要貿易會議和談判之外的納瓦羅，影響力不敵溫和派時任財長努欽，直指後者為「張伯倫（二戰時主張英國對德綏靖）」。而有仇必報的他，在2022年9月新著《Taking Back Trump's America（重奪美國）》中，力數白宮內部一群無能且不忠的「壞人（bad personnel）」，搞砸了特朗普的2020年連任大計，正正包括力主與中國簽署貿易協議的努欽、庫德洛（時任白宮首席經濟顧問）。

 

預告99%政策將通過行政命令完成

 

　　今年3月，納瓦羅因拒絕到眾議院特別委員會作證，以配合國會山莊騷亂調查，而入獄服刑4個月。此無疑徹底展示了他的「忠誠」，不但特朗普之子前往探監，特朗普5月即明言，「一旦連任，絕對會讓彼得回歸。」

 

　　有仇必報的納瓦羅更在7月刑滿出獄的前一天，發布新書《The New MAGA Deal（讓美國再次偉大新政）》，預告特朗普99%的政策目標將在上任首100天，通過行政命令和總統備忘錄完成，此後第一年或更長時間，將重點轉向全面監管變革和制定新法。

 

【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴

新書《The New MAGA Deal》預告特朗普99%的政策目標將在上任首100天，通過行政命令和總統備忘錄完成。

 

　　極力主張「關稅將令美國以及美國製造業再次偉大」，納瓦羅或成特朗普貿易戰的先鋒。他的理據是，「自由貿易」在現實世界根本不存在，各國通過「作弊（不公平貿易）」謀求發展製造業、創造就業、推動工資和經濟增長，甚至「美國的消費者正資助中國建造航母、核武」，而越南、墨西哥是「中國製造」的影子出口平台。

 

駁關稅通脹論，認熟知中國伎倆

 

　　他聲稱，美國每年進口額近4萬億美元，按特朗普提議的對全部商品徵收20%關稅計，基準關稅每年增加8000億美元，接近美國去年的國防預算，並可為大幅減稅提供資金。他並駁斥「通脹論」指，關稅將迫使貿易夥伴降價，因美國市場對這些出口依賴型經濟體至關重要。此外，隨著時間推移，關稅將令製造業、供應鏈回歸，推動美國實際工資上升，減輕通脹影響。

 

【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴

納瓦羅因藐視國會遭判監4 個月，盡展對特朗普的「忠誠」，勢提升他第二任期的影響力。(AP)

 

　　暫且不論這位經濟學榮譽教授的論點是否站得住腳，但特朗普盛讚納瓦羅說的話「應受到高度尊重」，以及「很少有人比他更有效或更強硬地執行我的兩條神聖規則：購買美國貨，僱用美國人」，都預示以「坐監」展示忠誠的納瓦羅，在特朗普第二任期的影響力將遠超第一任期。

 

　　值得一提的是，納瓦羅自稱受過跨文化訓練，熟知「中國人的伎倆」，恐意味烏雲壓頂的中美新一輪貿易戰，更難尋求和解之道。

 

撰文:金子安

 

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