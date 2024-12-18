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18/12/2024

【FOCUS】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

#本田 #日產 #合併重組 #電動汽車 #聆風 #燁 #華為 #小鵬 #小米 #極氪 #比亞迪 #長城汽車 #價格戰
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　　年關將至，汽車業界「幾家歡喜幾家愁」。繼極越瀕臨倒閉邊緣之後，份屬「國家隊」的一汽吉林最新亦傳停產欠薪；豪車陣營的保時捷和奔馳，一個開啟中國區業務優化重組，另一個位於長沙的最大4S店已關閉；在華銷量節節下跌的日系兩巨頭本田（Honda）、日產（Nissan）正探討合併。種種情形皆預示，面對2025年更激烈淘汰賽，需打起12分精神。

 

中國區銷量大跌，合併劍指全球第三

 

　　中國新能源車零售滲透率連續5個月突破50%之際，市面上總共有多少品牌？答案是超過100個。首11月銷量計，從王者比亞迪的逾300萬輛，到第一梯隊特斯拉、理想的四五十萬輛，再到包尾的僅數百輛，即知或兼併、或倒閉的車業大洗牌遠未到最壞時。

 

【FOCUS】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

日產（Nissan）首11月中國區銷量下跌近11%。

 

　　所謂「識時務者為俊傑」，長期競爭對手本田、日產，面對首11月中國區銷量分別下跌近31%、近11%，繼早前宣布合作開發電動汽車技術後，據報將於近期簽署諒解備忘錄(MOU)，探討合併為包括本田、日產、三菱（日產持股34%）的控股公司，劍指僅次於豐田、大眾的全球第三大汽車巨頭。

 

「聆風」曾輝煌，「燁」欲一展宏圖

 

　　若認為本田、日產今次抱團取暖是弱弱聯手，未免有失偏頗，須知全球首款量產純電動車並非特斯拉，而是2010年12月上市的日產旗下「聆風（　LEAF）」。而今年4月，本田亦發布為中國市場量身定制的電動車品牌「燁」，首款中型SUV「燁　S7」計劃明年2月上市。

 

【FOCUS】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

本田「燁」系列集結寧德時代、華為、科大訊飛、航盛等技術欲一展宏圖。

 

　　「聆風（　LEAF）」遭2017年7月上市的特斯拉Model 3後發先至，如今淪為名不見經傳；而「燁」系列集結寧德時代、華為、科大訊飛、航盛等技術欲一展宏圖，但對壘以「卷」出名的國產車廠實殊不易。

 

明年勢迎更多新車型和更慘烈價格戰

 

　　同命相憐的還有通用、大眾等昔日巨頭，前者預告為第四季中國業務計提逾50億美元特別損失，後者繼擬關閉德國三間車廠後，大眾中國執行長Ralf Brandstatter押注將更多資金用於未來研發和創新，預告2026年才是發力年。

 

　　外資難敵本土新勢力，惟拒繳械投降，而本土品牌之間的競爭亦從為消停，從華為、小鵬的「智駕王者」之爭，到小米SU7、極氪007的「純電轎車頂流」之爭，再到小鹏X9、理想MEGA的「完美MPV」之爭，乃至比亞迪、長城的持續內鬥……

 

【FOCUS】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

小米SU7、極氪007的「純電轎車頂流」之爭從未消停。

 

　　隨著業界預期明年國內新能源車零售滲透率將達75%，勢意味更多的新車型、更高的銷售目標、更卷的智駕方案、更慘烈的價格戰。而尚在賠本賺吆喝的蔚來、小鵬、小米、零跑、深藍、阿維塔等一眾新星能否儘早止蝕，將成最大看點。

撰文:金子安

 

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