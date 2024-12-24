【FOCUS】「晶片戰」揮新大棒，技術制華恐適得其反

遭美國連環狙擊的中國半導體產業，首11月集成電路出口達創紀錄的1447億美元，其中最大功臣傳統晶片（又稱成熟節點），終引發拜登政府新的「大棒」－－301條款調查。加上本月初針對先進晶片的第三輪封殺措施，「小院高墻」範圍愈來愈廣、壁壘愈來愈高。

鞏固政治遺產，祭最嚴出口管制

親手炮製中美「晶片戰」的拜登政府面對卸任倒數28天真的急了。一邊加班加點向科技公司劃撥《晶片法案》未用盡的資金，以免遭侵侵「截流」，另一邊變本加厲圍堵中國。而這一切，都離不開鞏固「晶片戰」政治遺產的私心。

自2022年8月簽署《晶片法案》，拜登一手炮製中美「晶片戰」。

自2022年8月簽署《晶片法案》，為美國晶片公司提供520億美元補貼和稅收抵免；到2022年10月宣布全面限制向中國出售高端晶片（除非取得特別許可）；再到2023年10月宣布升級版出口管制「堵漏」，華府可謂步步緊逼。

本月初（3日），拜登政府再祭出被稱為「最嚴格」的戰略性出口管制，將136家晶片產業鏈中企列入實體清單，並限制半導體製造設備、軟件工具對華出口。難怪荷蘭ASML執行長Christophe Fouquet最新指，禁止EUV（極紫外光機）出口，將令中國落後西方10年或15年。

憂供應鏈瓶頸，301調查傳統晶片

無所不用其極顯然未到終章。眼見佔全球半導體需求四分之三的傳統晶片（使用28納米以上製程）市場正被中國重塑－－產量佔比逾三成、價格便宜三五成，美國貿易代表戴琪周一（23日）宣布，就中國產傳統晶片啟動基於《貿易法》301條款的調查，以保護美國本土製造商，及提高關鍵供應鏈的彈性。

中國傳統晶片產量全球佔比逾三成，價格較西方便宜三五成。

傳統晶片被廣泛用於汽車、航空、家電、能源、醫療等領域，美國商務部警告，中國到2030年或主導傳統晶片供應鏈，而這可能侵蝕美國的工業基礎，製造供應鏈瓶頸和潛在的網路威脅。

不過，限制中國傳統晶片，並不意味即時提升美國本土公司的競爭力。以德州儀器（TI）位於德州、猶他州的兩座300毫米晶片廠為例，預計最早要待2025年、2026年才能投產。

高墻愈高小院愈廣，邊際效益減

種種封殺極大阻礙中國先進半導體的技術進步，但從華為從零開始構建鴻蒙（Harmony OS）系統，到上海微電子裝備公司提交EUV裝置專利；從華為、壁仞科技、燧原科技、摩爾線程等志在填補國產GPU空白，到國產AI機器人訪問量節節攀升，其中月之暗面KIMI單月訪問量達3300萬次……都印證任期倒數的美國商務部長雷蒙多所言，限制敏感技術落入中國只不過是「減速帶」，試圖阻礙中國發展是徒勞（fool’s errand）。

雷蒙多指，限制敏感技術落入中國只不過是「減速帶」，試圖阻礙中國發展是徒勞（fool’s errand）。

此外，「技術制華」恐損及美國企業的研發投入，增加美國消費者成本，「小院高墻」範圍愈來愈廣、壁壘愈來愈高，但邊際效益卻遞減，最終恐適得其反。

撰文：金子安