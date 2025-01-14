【FOCUS】侵侵就職倒數一周，美元及油價劇本臨揭盅

自特朗普去年11月勝選以來，一路高歌的美元指數（DXY），周一（13日）觸及110大關，錄2022年11月以來最高。與此同時，「走人」在即的拜登上周末對俄羅斯祭出能源終極制裁，刺激WTI期貨漲至5個月高位。隨著特朗普正式就職倒數一周，眼下的懸念是，美元、油價會否重演他2017年1月首個任期時的劇本－－一個掉頭下挫，一個持續上衝。

2017年上任後美匯即轉弱

獲「特朗普交易」和「減息路徑生變」雙加持的美元，過去兩個多月可謂所向披靡。繼2024年兌日圓、韓圜、紐元升值逾一成，兌歐元、在岸人民幣、英鎊分別升值6.2%、2.8%、1.7%後，進入2025年，最新錄強勢五連漲。美元指數繼上周突破109後，隔夜再高見110.17。

美元指數繼上周突破109後，隔夜再高見110.17。.

拋開1月通常是美元一年中最強勁月份的季節性，以及直奔5%的十年期殖利率，即將揭盅的分水嶺是，下周一（20日）登台的特朗普，其對強美元、弱美元混亂的偏好，到底哪個會最終佔上風。

回想2017年，他在就職前數日接受媒體專訪，公開指「美元太過強勢……我們的公司現在無法與他們（中國）競爭，因為我們的貨幣太堅挺了，它正在殺死我們。」美元指數隨即掉頭調整，全年跌9.9%，兌歐元更勁貶14%。

歐元、高息、關稅成掣肘

此歷史情境重現的一大理據是，獲提名為白宮經濟顧問委員會主席的米蘭(Stephen Miran)，去年11月曾指，「全面加徵關稅以及放棄強勢美元政策，其影響的廣泛程度有望匹敵幾十年來的任何政策，將從根本上重塑全球貿易和金融體系。」而經濟學理論亦顯示，要實現特朗普心心念念的製造業回歸、降低貿易逆差，弱美元是不二之選。

不過，美元並非簡單動動嘴皮就能輕易轉勢，相反的理據包括，被視作美元「蹺蹺板」的歐元，今年「跌至平價」已成市場主流預測；聯儲今年減息預期降至兩次，而鮑威爾的任期將直至2026年5月；特氏減稅利好料吸引更多海外資金流入美股；徵收關稅亦將導致國內匯率升值，因美國消費者或傾向減少購買進口商品。

臨別制裁影響力不容小覷

另一不確定性是油價，歷史上長期呈反相關的油價、美元，自大流行後漸轉同步，即油價升、美元升。一大原因是美國身為全球第一大產油國，亦是石油淨出口國，油價上升往往意味對美元的需求上升。

紐約期油、布倫特期油不到一周分別漲7.5%、6.4%。

就在上周末，拜登宣布對俄羅斯兩大石油巨頭（Gazprom Neft及Surgutneftegas）和183隻影子船隊，實施自俄烏戰爭爆發以來「對俄羅斯能源產業的最重大制裁」。花旗測算就指，在最壞情況下，這些措施恐導致每日供應減少80萬桶，意味抹去國際能源署（IEA）早前預測的今年每日100萬桶過剩供應，刺激紐約期油、布倫特期油不到一周分別漲7.5%、6.4%。

此外，特朗普據報正計劃上任後加大對伊朗的制裁，包括限制其石油銷售，加上石油期貨市場以投機聞名的演算法交易，油價大有可能仍未見頂。

撰文:金子安