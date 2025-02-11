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11/02/2025

【FOCUS】比亞迪攪動「智駕」下沉，車企突圍須新戰略

#比亞迪 #駕駛技術 #華為 #OpenAI #百度 #小鵬汽車 #王傳福 #特斯拉
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　　當華為鴻蒙智行、小鵬XNGP、百度蘿蔔快跑……「智駕」概念風生水起，新能源車銷量一騎絕塵的比亞迪，在此領域卻如Nobody（無名小卒）。不過，這位「跟跑者」繼去年底正式開通智駕輔助系統「天神之眼」全國範圍CNOA（無圖城市領航）功能後，周一（10日）晚再發布全民智駕戰略，令曾經高大上的「智駕」下沉至7萬元人幣以內。面對價格戰、技術戰雙線競爭進入新階段，一眾造車新老勢力想突圍，就須瞄準新戰略。

 

「12萬元」門檻降至「7萬元」

 

　　乾坤未定皆黑馬。去年一年，在智能駕駛領域all in衝刺的比亞迪，憑藉逾5千人的研發團隊，終於直接放大招－－一口氣推出21款搭載「天神之眼」智駕的車型，其中「海鷗」智駕版價格低至6.98萬元，意味由小鵬MONA M03創下的智駕「12萬元以內」門檻，進一步降至「7萬元以內」，開啟全民智駕、科技平權新階段。

 

【FOCUS】比亞迪攪動「智駕」下沉，車企突圍須新戰略

「海鷗」智駕版價格低至6.98萬元，開啟全民智駕、科技平權新階段。

 

　　那麼，平價智駕的含金量幾何？以「海鷗」搭載的「天神之眼C」為例，雖然不包括激光雷達，但比亞迪聲稱，其全球獨創的「前視三目5R（5個毫米波雷達）12V（12個高清攝影鏡頭）12U（12 個超聲波雷達）方案」，已接近激光雷達的感知效果，支持全國無圖高快領航、標配代客泊車功能，並預計年底可實現城市記憶領航（例如居所到公司一鍵導航）功能。

 

技術角力下一步：解放大腦L4級

 

　　比亞迪創始人王傳福昨晚最新稱，「未來兩到三年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置，到那時，沒有高階智駕的車將成為少數派。」眼見智駕進入人人觸手可及階段，那麼下一步是甚麼？答案是角力真正的自動駕駛。

 

　　按國際汽車工程師協會（SAE）的標準，目前國內主流智駕車企所具備的為L2級，即「解放雙手」的部分駕駛自動化；但要實現智駕大規模應用，開啟類似「iPhone4」的智能手機新時代，就需技術進步至L4級，即「解放大腦」的高度駕駛自動化。

 

【FOCUS】比亞迪攪動「智駕」下沉，車企突圍須新戰略

目前，特斯拉的FSD（完全自動駕駛）已實現L3級。

 

　　目前，特斯拉的FSD（完全自動駕駛）已實現L3級，即「解放雙眼」的有條件駕駛自動化；小鵬則指，將在明年實現部分低速場景下的L4級；攜手華為乾崑智駕的深藍汽車則稱，將在2028年實現全場景L4級。

 

跨界結盟，探索VLA多模態智能

 

　　當未來滿大街都是沒有司機、甚至沒有方向盤的智駕汽車，是否意味新能源車的下半場「智能化」已到終點？看看比亞迪宣布整車智能「璇璣架構」將接入Deepseek R1大模型，以及馬斯克牽頭財團擬974億美元收購OpenAI的控制權，答案顯然為否。

 

　　簡而言之，想突圍、長青的車企，未來勢不會僅滿足於造車，而是借助人工智能打造自己的生態，從車-人的空間智能，擴展到車-人-手機-家居-辦公-休閒等日常場景的VLA（Vision-Language-Action，視覺、語言、行動）多模態智能。

 

　　要實現此，從眼下悄現的車企合併，到未來更多的跨界結盟，一切皆有可能。

撰文:金子安

 

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