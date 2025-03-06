【FOCUS】衰退交易迷霧再起，關注鮑公周五講話

在「聯儲最青睞的衰退指標（殖利率倒挂）」、「薩姆規則」等屢試屢失靈後，超乎尋常強韌的美國經濟，前方再次升起衰退的迷霧，始作俑者當推特朗普的關稅大棒和任性風格。倘若增長真的放緩，而通脹如預期般攀升，或將喚醒上世紀七八十年代的滯脹怪獸。

消費部門裂痕次第浮現

威脅盟友、開罪鄰國、脫勾中國、背叛農民……上任6個多星期的侵侵，將世界變成人人自危的「叢林」，更不惜打殘美股、美元。對此以「亂」治國，有「華爾街最瘋狂分析師」之稱的野村策略師Charlie McElligott，甚至解讀為特朗普欲刻意製造衰退，以推動聯儲減息和美元大貶，以實現經濟重新平衡。

上任6個多星期的侵侵，將世界變成人人自危的「叢林。(AP)

暫且不論侵侵有無智慧「下大棋」，美國2月消費者信心指數錄逾四年最大跌幅，未來12個月通脹預期飆至6%的近兩年最高，信用卡拖欠率刷新2012年以來最高……眼見消費部門的裂痕次第浮現，對經濟周期最敏感的羅素2000小型公司指數，過去短短一個月跌逾8%，高盛、摩通為首的銀行股亦已自2月中歷史高位回吐逾一成。

美元跌，小心非農驚嚇

兩間公司的模型分別預測，美國經濟衰退概率升至23%及31%；去年成功預測總統大選結果的Polymarket賭盤，最新亦顯示美國今年衰退的機率逾三分一(35%)。

美元過去兩日錄得逾兩年最大跌幅。

喧囂了許久的衰退「狼來了」今次似乎終於有望見狼蹤，最直接的反映是美元過去兩日錄得逾兩年最大跌幅，多頭倉位較年初大減四成，兩年期美債殖利率一度失守4%。儘管聯儲褐皮書顯示截至上月24日的經濟活動仍「略有增長」，而美國2月服務業PMI超預期，但昨晚最新公布的2月ADP就業（小非農）僅增加7.7萬，遠遜市場預期，周五非農恐延續驚嚇。

聯儲利率路徑陷入兩難

增長放緩、通脹上升、失業增加，同時集齊上述三張卡牌將意味滯脹，回想上一次由石油危機和貨幣寬鬆觸發的滯脹時期，標指在1973至1974年間腰斬，十年期殖利率更在1981年直逼16%，金價則從70年代初的35美元飆升至1980年的最高近850美元，最終以沃克爾激進加息而馴服。

未來是加息遏通脹，還是減息護就業，鮑威爾都勢面臨兩難選擇。

眼下最頭痛的恐怕是聯儲主席鮑威爾，未來是加息遏通脹，還是減息護就業，都勢面臨兩難選擇，且看他周五出席「2025美國貨幣政策論壇」發表講話有何高見。

撰文:金子安