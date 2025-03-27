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27/03/2025

貿易戰 | FOCUS | 汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

#保護主義 #汽車業 #關稅 #勞動生產率 #特朗普 #解放日 #貿易戰 #歐洲自強 #叢林法則 #不確定性 #軍火商
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　　墨加中關稅、鋼鋁關稅、對等關稅、汽車關稅、晶片關稅、藥品關稅、油銅關稅……上任兩個多月的特朗普揮舞大棒、狠話說盡，圍繞4月2日「解放日（Liberation Day）」巨大的不確定性，美、歐、日一眾汽車股首當其衝。從關稅戰往績看，侵侵的「黃金時代」妙想最終恐只得一個橘，而另類受益者反或是歐洲。

 

不確定性恐釀市場崩潰

 

　　一個接一個的關稅，一次又一次的變卦，市場正密切注視特朗普貿易戰2.0重大升級－－對進口汽車徵收25%「永久性」關稅，會否如期在美東時間下周三（4月2日）凌晨12點生效，還是臨門倒灶，或豁免、或延遲、或打折。

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

德國大眾、寶馬，日本豐田、本田、三菱、萬事得，韓國起亞等汽車股齊挫。(AP)

 

　　儘管如此，德國大眾、寶馬，日本豐田、本田、三菱、萬事得，韓國起亞等汽車股齊挫。而鑑於美國跟加拿大、墨西哥的汽車供應鏈早已深度捆綁，零部件進口、境外組裝都難逃關稅衝擊，加上多國潛在的報復措施，美國本土汽車商特斯拉、通用等股價同暴跌。

 

　　難怪耶魯大學研究員、大摩亞太區前主席羅奇（Stephen Roach）質疑，4月2日到底將是「解放日」還是「歸零地（Ground Zero）」，而《世界是平的》作者弗里德曼（Thomas Friedman）亦在最新文章《一場大災難正在發生》中警告，特朗普各種相互矛盾的指令層出不窮，市場、企業家、投資者、盟友都會因這種不確定性而陷入崩潰。

 

2018鋼鐵關稅證有害無利

 

　　智庫外交關係委員會（CFR）的最新研究並顯示，本世紀以來，美國勞動生產率穩步攀升，惟在特朗普第一任期2018年3月對進口鋼鐵徵收25%關稅後，美國鋼鐵業的勞動生產率掉頭急跌，迄今每小時產量下降32%，使用鋼鐵的美國企業的成本較全球競爭對手高75%，顯示關稅有害無利。

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

 

　　若將此邏輯推演至特朗普威脅擬徵收關稅的汽車、晶片、藥品、石油、天然氣、銅等等，保護主義、劣幣驅逐良幣、技術共享受阻等恐同樣上演。最近的股市持續調整、消費者信心疲弱、銅價錄新高等「軟數據」都足見　「最美麗的詞」關稅，最終留下的或是一地雞毛。

 

有望爆發前所未見潛力

 

　　相反，不同於提前向美國跪低的越南（緊急下調美國LNG、汽車等商品關稅），以及對報復措施三緘其口的墨西哥，擁有龐大人口、資源、市場的歐洲，卻有望爆發前所未見的潛力，尤其是《大西洋月刊》主編披露的白宮高級官員Signal聊天記錄顯示，萬斯明言「胡塞武裝更多的是歐洲的問題，而不是美國的」，國防部長赫格塞斯回應認同，「厭惡歐洲搭便車的行為。」

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

德國軍火商萊茵金屬表示，擬接管大眾汽車即將停產的工廠以製造坦克。(AP)

 

　　歐洲自強的最新例證是，德國軍火商萊茵金屬表示，擬接管大眾汽車即將停產的工廠以製造坦克，而公司去年在錄得創紀錄的利潤後，決定向股東派息逾3.5億歐元。

 

　　除了面對俄羅斯威脅及美國遺棄的同仇敵愾，歐洲遠低於美國的政府債務佔GDP比例、國防開支佔GDP比例，以及高於美國的購買力平價GDP，都為其大幅提升主權軍事、技術和經濟實力提供支撐。簡而言之，侵侵的「叢林法則」孤立了自身、驚醒了盟友，且看4月2日有何戲碼。

撰文:金子安

 

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